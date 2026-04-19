Balint l-a taxat pe Bergodi după prima înfrângere din play-off a lui U Cluj: “E un lucru rău pe care-l face”!

Gabi Balint (63 de ani) a remarcat că antrenorul lui U Cluj, Cristiano Bergodi (61 de ani), l-a “uitat” pe Dan Nistor (37 de ani) pe banca de rezerve la partida pierdută cu Dinamo. A fost prima înfrângere din play-off pentru U Cluj, care riscă să fie egalată la puncte de Universitatea Craiova. Oltenii au în această seară, de la ora 21:00, meci pe teren propriu cu Rapid.

Balint s-a întrebat dacă nu cumva faptul că Bergodi nu l-a folosit deloc pe Nistor cu Dinamo are legătură cu ieşirea jucătorului. Nistor nu a salutat pe nimeni după ce a fost înlocuit de Bergodi în minutul 44 al meciului cu Rapid şi şi-a manifestat public nemulţumirea pentru decizia antrenorului.

Gabi Balint i-a transmis lui Cristiano Bergodi că Dan Nistor trebuie folosit!

“E o problemă care se întâmplă la Cluj. Văd că Nistor e lăsat la o parte și eu cred că ăsta e un lucru rău pe care-l face Bergodi. A avut acea ieșire. Dacă U Cluj vrea să aibă succes, el trebuie folosit. Nistor e un jucător foarte important, mai ales în organizarea jocului de atac.

Astăzi (n.r.: ieri, cu Dinamo), ar fi trebuit să-l introducă. A intrat meciul trecut și a marcat. Dacă e supărare, nu e bine, pentru că e contra echipei. Trebuie să aibă o discuție clară și să treacă peste supărare. E un jucător foarte important și trebuie folosit.

Aici e Craiova peste U Cluj. Craiova joacă mai mult, atacă mai mult, își dorește mai mult. Clujul se apără, face contraatac”, a declarat Gabi Balint pentru digisport.ro.