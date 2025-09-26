Banner-ul cu care fanii lui Dinamo i-au "provocat" pe cei ai Universităţii Craiova la derby-ul de pe Oblemenco! - Antena Sport

Fanii lui Dinamo, la un meci / Sport Pictures

Circa 1.000 de fani ai lui Dinamo au făcut deplasarea la Craiova pentru derby-ul cu Universitatea. Aceştia au afişat un banner în care şi-au manifestat susţinerea pentru cealaltă echipă a Craiovei, FCU, deţinută de Adrian Mititelu. FCU Craiova a fost, recent, exclusă din toate competiţiile de către FRF. Decizia nu este însă definitivă.

Într-un alt banner, fanii lui Dinamo au protestat faţă de programările LPF. Dinamo a tot fost programată în ziua de luni în campionat.

Fanii lui Dinamo, solidari cu echipa lui Adrian Mititelu

“Alături de ceilalţi olteni”, a fost mesajul afişat de fanii lui Dinamo care se află în tribune la derby-ul cu Universitatea Craiova de pe stadionul Ion Oblemenco.

“Luni de luni, de luni de zile, mulţumim, ne-aţi pus şi vineri”, a fost textul celuilalt banner afişat de fanii lui Dinamo.

Dinamo dispută derby-ul cu Universitatea Craiova vineri, de la ora 21:00. Alex Musi a deschis scorul în minutul 16, dar oltenii au egalat rapid, în minutul 20, prin Teles.