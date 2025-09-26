Banner-ul cu care fanii lui Dinamo i-au "provocat" pe cei ai Universităţii Craiova la derby-ul de pe Oblemenco! - Antena Sport

Circa 1.000 de fani ai lui Dinamo au făcut deplasarea la Craiova pentru derby-ul cu Universitatea. Aceştia au afişat un banner în care şi-au manifestat susţinerea pentru cealaltă echipă a Craiovei, FCU, deţinută de Adrian Mititelu. FCU Craiova a fost, recent, exclusă din toate competiţiile de către FRF. Decizia nu este însă definitivă.
Într-un alt banner, fanii lui Dinamo au protestat faţă de programările LPF. Dinamo a tot fost programată în ziua de luni în campionat.
Fanii lui Dinamo, solidari cu echipa lui Adrian Mititelu
“Alături de ceilalţi olteni”, a fost mesajul afişat de fanii lui Dinamo care se află în tribune la derby-ul cu Universitatea Craiova de pe stadionul Ion Oblemenco.
“Luni de luni, de luni de zile, mulţumim, ne-aţi pus şi vineri”, a fost textul celuilalt banner afişat de fanii lui Dinamo.
Dinamo dispută derby-ul cu Universitatea Craiova vineri, de la ora 21:00. Alex Musi a deschis scorul în minutul 16, dar oltenii au egalat rapid, în minutul 20, prin Teles.
Universitatea Craiova este liderul Ligii 1. Înaintea acestui meci, oltenii aveau 23 de puncte. Dinamo se afla pe locul 4 în campionat, cu 19 puncte, la egalitate cu FC Botoşani, care a învins-o în ultima etapă, cu 3-1, pe campioana ultimelor două sezoane, FCSB.
