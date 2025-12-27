Adrian Ilie, reacţie neaşteptată după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB: "Ar putea face asta" - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Adrian Ilie, reacţie neaşteptată după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB: "Ar putea face asta"

Dan Roșu Publicat: 27 decembrie 2025, 20:32

Louis Munteanu, în tricoul CFR - Profimedia Images

Louis Munteanu a făcut un gest prin care şi-a pus în cap conducrea CFR-ului! A apărut îmbrăcat în tricoul FCSB-ului, fapt ce i-a adus o amendă de 10% din salariu, aproximativ 2.100 de euro.

Totuşi, gestul nu i s-a părut deplasat lui Adrian Ilie, care consideră că în timpul liber jucătorul se poate îmbrăca după bunul plac. Atacantul de 23 de ani susţine că a fost doar un semn de apropiere faţă de prietenul său Mihai Popescu, care trece prin momente dificile la FCSB.

“Nu ştiu… dacă nu are competiţia lui cu CFR, nu ştiu regulamentul lor interior. Ar putea să meargă să joace şi cu tricoul FCSB-ului. Când eşti în vacanţă cred că putea să se îmbrace şi cu tricoul lui Arsenal.

Aş vrea să îl văd jucătorul de anul trecut care marca goluri şi făcea diferenţa. Avem nevoie de el şi la echipa naţională şi numai aşa prin golurile pe care le marchează poate domnul Mircea Lucescu să îl cheme”, a spus Adi Ilie, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Louis Munteanu (23 de ani) a oferit prima reacţie după ce a fost surprins în timpul unui eveniment din Vaslui, oraşul natal, purtând un tricou al rivalei FCSB. Atacantul cotat la 4.5 milioane de euro susţine că a fost doar un gest făcut pentru prietenul său, Mihai Popescu, cu care a fost coleg la Farul şi care a suferit o accidentare care îl ţine departe de teren.

„În această pauză, fiind acasă la părinți, am participat la un turneu demonstrativ în Vaslui, orașul meu natal.

Pentru o perioadă am purtat tricoul prietenului meu și fost coleg de la Farul, Mihai Popescu, ca semn de prietenie și susținere pentru el într-un moment dificil, trecând printr-o accidentare care îl ține departe de teren.

Gestul meu nu a avut nicio clipă intenția de a jigni sau de a arăta lipsă de respect față de clubul CFR Cluj sau față de suporteri. Înțeleg că acest lucru a putut fi interpretat greșit și îmi pare sincer rău pentru asta. A fost un gest strict uman, din prietenie, nimic mai mult”, a transmis Louis Munteanu, pe Instagram.

