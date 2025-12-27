Adrian Ilie, reacţie neaşteptată după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB: "Ar putea face asta" - Antena Sport

Louis Munteanu a făcut un gest prin care şi-a pus în cap conducrea CFR-ului! A apărut îmbrăcat în tricoul FCSB-ului, fapt ce i-a adus o amendă de 10% din salariu, aproximativ 2.100 de euro.

Totuşi, gestul nu i s-a părut deplasat lui Adrian Ilie, care consideră că în timpul liber jucătorul se poate îmbrăca după bunul plac. Atacantul de 23 de ani susţine că a fost doar un semn de apropiere faţă de prietenul său Mihai Popescu, care trece prin momente dificile la FCSB.

Adrian Ilie, reacţie neaşteptată după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB

“Nu ştiu… dacă nu are competiţia lui cu CFR, nu ştiu regulamentul lor interior. Ar putea să meargă să joace şi cu tricoul FCSB-ului. Când eşti în vacanţă cred că putea să se îmbrace şi cu tricoul lui Arsenal.

Aş vrea să îl văd jucătorul de anul trecut care marca goluri şi făcea diferenţa. Avem nevoie de el şi la echipa naţională şi numai aşa prin golurile pe care le marchează poate domnul Mircea Lucescu să îl cheme”, a spus Adi Ilie, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Louis Munteanu a explicat de ce a purtat tricoul FCSB

Louis Munteanu (23 de ani) a oferit prima reacţie după ce a fost surprins în timpul unui eveniment din Vaslui, oraşul natal, purtând un tricou al rivalei FCSB. Atacantul cotat la 4.5 milioane de euro susţine că a fost doar un gest făcut pentru prietenul său, Mihai Popescu, cu care a fost coleg la Farul şi care a suferit o accidentare care îl ţine departe de teren.