Liga 1 în cifre! Cum s-au descurcat jucătorii și echipele în a doua jumătate a anului 2025 - Antena Sport

Noul sezon al Superligii a început la 11 iulie, cu meciul Metaloglobus – U Cluj 1-4. Ultimul meci din 2025 s-a jucat pe 22 decembrie, Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0

În cele 21 de etape disputate până acum din Superligă, s-au disputat 168 de meciuri, în care au fost utilizaţi 506 jucători. S-au înregistrat 116 victorii şi 52 de meciuri încheiate la egalitate. Cei 506 jucători au marcat 424 goluri marcate, au încasat 635 de cartonaşe galbene şi 35 de cartonaşe roşii.

Liga 1 în cifre! Lukic și Dobre, cei mai buni marcatori ai sezonului

La capitolul golgeteri, primul loc într-un clasament al acestora este ocupat de doi jucători, Jovo Lukic (Universitatea Cluj) şi Alex Dobre (Rapid) – ambii cu câte 11 goluri înscrise. Pe poziţia secundă se află Florin Tănase (FCSB) – 10 goluri, urmat de trei jucători cu câte 8 goluri marcate: Valentin Costache (UTA Arad), Sebastian Mailat (FC Botoşani) şi Andrei Cordea (CFR Cluj).

Alin Roman (UTA Arad) este jucătorul care a oferit cele mai multe pase decisive, 8. El a marcat şi cinci goluri pentru gruparea arădeană.

Cumulând numărul golurilor înscrise şi cel al paselor decisive oferite, primul loc într-un astfel de clasament este ocupat de Florin Tănase (FCSB), cu 10 goluri şi cinci pase decisive.