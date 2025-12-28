Liga 1 în cifre! Cum s-au descurcat jucătorii și echipele în a doua jumătate a anului 2025 - Antena Sport

Închide meniul
Liga 1 în cifre! Cum s-au descurcat jucătorii și echipele în a doua jumătate a anului 2025

Publicat: 28 decembrie 2025, 9:35

Florin Tănase execută un penalty, în FCSB - Rapid / Sport Pictures

Noul sezon al Superligii a început la 11 iulie, cu meciul Metaloglobus – U Cluj 1-4. Ultimul meci din 2025 s-a jucat pe 22 decembrie, Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0

În cele 21 de etape disputate până acum din Superligă, s-au disputat 168 de meciuri, în care au fost utilizaţi 506 jucători. S-au înregistrat 116 victorii şi 52 de meciuri încheiate la egalitate. Cei 506 jucători au marcat 424 goluri marcate, au încasat 635 de cartonaşe galbene şi 35 de cartonaşe roşii.

Liga 1 în cifre! Lukic și Dobre, cei mai buni marcatori ai sezonului

La capitolul golgeteri, primul loc într-un clasament al acestora este ocupat de doi jucători, Jovo Lukic (Universitatea Cluj) şi Alex Dobre (Rapid) – ambii cu câte 11 goluri înscrise. Pe poziţia secundă se află Florin Tănase (FCSB) – 10 goluri, urmat de trei jucători cu câte 8 goluri marcate: Valentin Costache (UTA Arad), Sebastian Mailat (FC Botoşani) şi Andrei Cordea (CFR Cluj).

Alin Roman (UTA Arad) este jucătorul care a oferit cele mai multe pase decisive, 8. El a marcat şi cinci goluri pentru gruparea arădeană.

Cumulând numărul golurilor înscrise şi cel al paselor decisive oferite, primul loc într-un astfel de clasament este ocupat de Florin Tănase (FCSB), cu 10 goluri şi cinci pase decisive.

Golgeterii fiecărei echipe din Superligă, în ordinea clasamentului la zi

  • Universitatea Craiova: Ştefan Baiaram – 6 goluri;
  • Rapid Bucureşti: Alex Dobre – 11;
  • FC Botoşani: Sebastian Mailat – 8;
  • Dinamo Bucureşti: Mamoudou Karamoko – 5;
  • FC Argeş: Ricardo Matos – 7;
  • Oţelul Galaţi: Paulinho – 7;
  • Universitatea Cluj: Jovo Lukic – 11;
  • UTA Arad: Valentin Costache – 8;
  • FCSB: Florin Tănase – 10;
  • Farul Constanţa: Alexandru Işfan – 6;
  • CFR Cluj: Andrei Cordea – 8;
  • Unirea Slobozia: Christ Afalna – 4;
  • Petrolul Ploieşti: Gheorghe Grozav – 4;
  • FK Csikszereda: Marton Eppel – 5;
  • FC Hermannstadt: Sergiu Buş – 3;
  • Metaloglobus Bucureşti: Yassine Zakir – 5.

Lista marcatorilor cuprinde 174 de nume. Cei mai puţini marcatori îi au Metaloglobus – 6, Unirea Slobozia şi UTA Arad – câte 9. Cei mai mulţi marcatori îi au Universitatea Craiova – 16, urmată de Dinamo – 13.

Cinci jucători au reuşit să înscrie câte trei goluri într-un singur meci:

  • Patrick (Oţelul) în Oţelul Galaţi – CFR Cluj 4-1;
  • Jovo Lukic (U Cluj) în U Cluj – FC Hermannstadt 3-0;
  • Danny Armstrong (Dinamo) în Dinamo – FCSB 4-3;
  • Florin Tănase (FCSB) în Dinamo – FCSB 4-3;
  • Andrei Cordea (CFR Cluj) în CFR Cluj – FK Csikszereda 3-1.

Florin Tănase (FCSB) a transformat 8 din cele 9 lovituri de pedeapsă executate. Valentin Costache (UTA) a reuşit să înscrie 4 penalti-uri din 4 executate, iar Ionuţ Larie (Farul) a transformat 4 din 5.

Ca număr de jucători utilizaţi pe parcursul celor 21 de etape scurse până acum, CFR Cluj este de departe pe primul loc, cu 36 de fotbalişti care au jucat cel puţin într-un meci de campionat.

Cei mai puţini au fost utilizaţi de către Dinamo Bucureşti – 25. Cei mai mulţi străini au fost folosiţi de CFR Cluj – 21, iar cei mai puţini de către Farul Constanţa – doar 8.

