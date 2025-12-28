Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Juventus a urcat pe podium în Serie A, cel puțin pentru o zi, după victoria cu Pisa! Ce notă a primit Marius Marin - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Juventus a urcat pe podium în Serie A, cel puțin pentru o zi, după victoria cu Pisa! Ce notă a primit Marius Marin

Juventus a urcat pe podium în Serie A, cel puțin pentru o zi, după victoria cu Pisa! Ce notă a primit Marius Marin

Alex Masgras Publicat: 28 decembrie 2025, 9:06

Comentarii
Juventus a urcat pe podium în Serie A, cel puțin pentru o zi, după victoria cu Pisa! Ce notă a primit Marius Marin

Marius Marin, în timpul unui meci / Profimedia

Echipa Juventus Torino a învins sâmbătă seara, în deplasare, cu 2-0 pe Pisa, în etapa a 17-a din Serie A, şi a urcat provizoriu pe treapta a treia a podiumului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gazdele, la care mijlocaşul Marius Marin a intrat în repriza a doua, în minutul 79 în locul lui Michel Aebischer, nu au avut nici măcar un şut pe spaţiul porţii, torinezii dominând categoric partida şi punctând prin Piere Kalulu (73) şi Kenan Yildiz (90+2).

Marius Marin a intrat pe finalul meciului Pisa – Juventus 0-2

Pentru prestația sa din finalul partidei, internaționalul român a fost notat cu 6.4 de flashscore.com, în condițiile în care media echipei sale a fost 6.5.

Cu 32 de puncte, Juve este pe locul 3, cel puţin până la meciul de duminică a lui Napoli cu Cremonese, Pisa fiind pe penultima poziţie, a 19-a, cu 11 puncte.

Reclamă
Reclamă

Udinese, care l-a avut pe portarul Răzvan Sava pe banca de rezerve, a reuşit să o ţină în şah pe Lazio, cu care a remizat, 1-1. Pentru gazde a punctat Keinan Davis (90+5), pentru oaspeţi Matias Vecino (80). Udinese este pe locul 10, cu 22 de puncte, Lazio e pe 8, cu 24 de puncte.

Parma a învins cu 1-0 acasă pe Fiorentina, oaspeţii ajungând la 10 înfrângeri şi rămânând “lanterna roşie”, locul 20.

Singurul gol al partidei de pe Stadio “Ennio Tardini” a fost reuşit de Oliver Soerensen (48). Cu 17 puncte, Parma este pe locul 15, Fiorentina, codaşa clasamentului, având doar 9 puncte şi o singură victorie.

"Bun venit la balamuc". Chinul şoferilor care şi-au încercat norocul pe DN1 după Crăciun"Bun venit la balamuc". Chinul şoferilor care şi-au încercat norocul pe DN1 după Crăciun
Reclamă

Como s-a impus pe terenul lui Lecce cu 3-0, prin reuşitele lui Nico Paz (20), Jacobo Ramon (66) şi Anastasios Douvikas (75). Como e momentan pe locul 6, cu 27 de puncte, Lecce e pe 16, cu 16 puncte.

Cagliari a câştigat partida din deplasare cu Torino cu 2-1, prin golurile marcate de Matteo Prati (45) şi Semih Kilicsoy (66). Pentru gazde a punctat Nikola Vlasic (27). Oaspeţii ocupă deocamdată poziţia a 14-a cu 18 puncte, torinezii, care la partida de sâmbătă l-au avut pe portarul Mihai Popa pe banca de rezerve, sunt pe 13, cu 20 de puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai bun jucător al momentului la FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ultima strigare pentru rezervările de Revelion. Cât a ajuns să coste masa de Anul Nou la un restaurant
Observator
Ultima strigare pentru rezervările de Revelion. Cât a ajuns să coste masa de Anul Nou la un restaurant
Cum a câştigat Dumitru Dragomir o turmă de oi la poker: “Am mai luat un măgar şi un câine!”
Fanatik.ro
Cum a câştigat Dumitru Dragomir o turmă de oi la poker: “Am mai luat un măgar şi un câine!”
8:56
EXCLUSIVAdrian Ilie a numit favoritele în lupta la titlu din Liga 1! Ce spune despre FCSB și cine are nevoie de întăriri
8:32
Nigeria s-a calificat la Cupa Africii pe Națiuni 2025. Victorie cu mari emoții în fața Tunisiei
8:18
Mihai Stoica a reacționat după ce Louis Munteanu s-a pozat cu tricoul FSCB-ului: “Hai să vorbim și despre asta”
8:00
Cum își antrenează piloții de Formula 1 reflexele?
23:06 27 dec.
VideoJurnal Antena Sport | Louis Munteanu a venit cu replica, după ce a purtat tricoul FCSB-ului
23:05 27 dec.
VideoJurnal Antena Sport | Adrian Petre se va duela cu Gabi Tamaș la Survivor
Vezi toate știrile
1 Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament” 2 Louis Munteanu a rupt tăcerea după scandalul uriaş provocat după ce a îmbrăcat tricoul FCSB. Ce a putut spune 3 Jucătorul din Liga 1 a adus prima victorie din istoria țării sale la Cupa Africii pe Națiuni, după 16 încercări 4 Răsturnare de situație la FCSB! Mihai Stoica a anunțat prima plecare a iernii: “Ne-am strâns mâna! E liber” 5 „Pleci de la FCSB?” Răspunsul categoric dat de Florin Tănase, după anunțul agentului lui 6 Fotbalistul de la FCSB, cel mai slab de pe teren! A comis penalty la Cupa Africii și a fost schimbat primul
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko KopicDinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic
Afacerile cu care şi-a mărit de 4 ori averea milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul!Afacerile cu care şi-a mărit de 4 ori averea milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul!