Juventus a urcat pe podium în Serie A, cel puțin pentru o zi, după victoria cu Pisa! Ce notă a primit Marius Marin - Antena Sport

Echipa Juventus Torino a învins sâmbătă seara, în deplasare, cu 2-0 pe Pisa, în etapa a 17-a din Serie A, şi a urcat provizoriu pe treapta a treia a podiumului.
Gazdele, la care mijlocaşul Marius Marin a intrat în repriza a doua, în minutul 79 în locul lui Michel Aebischer, nu au avut nici măcar un şut pe spaţiul porţii, torinezii dominând categoric partida şi punctând prin Piere Kalulu (73) şi Kenan Yildiz (90+2).
Marius Marin a intrat pe finalul meciului Pisa – Juventus 0-2
Pentru prestația sa din finalul partidei, internaționalul român a fost notat cu 6.4 de flashscore.com, în condițiile în care media echipei sale a fost 6.5.
Cu 32 de puncte, Juve este pe locul 3, cel puţin până la meciul de duminică a lui Napoli cu Cremonese, Pisa fiind pe penultima poziţie, a 19-a, cu 11 puncte.
FT |⌛️| Chiudiamo l’anno con una vittoria e con tre punti conquistati in trasferta ⚪️⚫️
Bravi ragazzi! 💪🏻@EASPORTSFC @easportsfcit#PisaJuve pic.twitter.com/koMJJnknDj
— JuventusFC (@juventusfc) December 27, 2025
Udinese, care l-a avut pe portarul Răzvan Sava pe banca de rezerve, a reuşit să o ţină în şah pe Lazio, cu care a remizat, 1-1. Pentru gazde a punctat Keinan Davis (90+5), pentru oaspeţi Matias Vecino (80). Udinese este pe locul 10, cu 22 de puncte, Lazio e pe 8, cu 24 de puncte.
Parma a învins cu 1-0 acasă pe Fiorentina, oaspeţii ajungând la 10 înfrângeri şi rămânând “lanterna roşie”, locul 20.
Singurul gol al partidei de pe Stadio “Ennio Tardini” a fost reuşit de Oliver Soerensen (48). Cu 17 puncte, Parma este pe locul 15, Fiorentina, codaşa clasamentului, având doar 9 puncte şi o singură victorie.
Como s-a impus pe terenul lui Lecce cu 3-0, prin reuşitele lui Nico Paz (20), Jacobo Ramon (66) şi Anastasios Douvikas (75). Como e momentan pe locul 6, cu 27 de puncte, Lecce e pe 16, cu 16 puncte.
Cagliari a câştigat partida din deplasare cu Torino cu 2-1, prin golurile marcate de Matteo Prati (45) şi Semih Kilicsoy (66). Pentru gazde a punctat Nikola Vlasic (27). Oaspeţii ocupă deocamdată poziţia a 14-a cu 18 puncte, torinezii, care la partida de sâmbătă l-au avut pe portarul Mihai Popa pe banca de rezerve, sunt pe 13, cu 20 de puncte.
