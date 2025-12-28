Juventus a urcat pe podium în Serie A, cel puțin pentru o zi, după victoria cu Pisa! Ce notă a primit Marius Marin - Antena Sport

Echipa Juventus Torino a învins sâmbătă seara, în deplasare, cu 2-0 pe Pisa, în etapa a 17-a din Serie A, şi a urcat provizoriu pe treapta a treia a podiumului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gazdele, la care mijlocaşul Marius Marin a intrat în repriza a doua, în minutul 79 în locul lui Michel Aebischer, nu au avut nici măcar un şut pe spaţiul porţii, torinezii dominând categoric partida şi punctând prin Piere Kalulu (73) şi Kenan Yildiz (90+2).

Marius Marin a intrat pe finalul meciului Pisa – Juventus 0-2

Pentru prestația sa din finalul partidei, internaționalul român a fost notat cu 6.4 de flashscore.com, în condițiile în care media echipei sale a fost 6.5.

Cu 32 de puncte, Juve este pe locul 3, cel puţin până la meciul de duminică a lui Napoli cu Cremonese, Pisa fiind pe penultima poziţie, a 19-a, cu 11 puncte.

FT |⌛️| Chiudiamo l’anno con una vittoria e con tre punti conquistati in trasferta ⚪️⚫️

Bravi ragazzi! 💪🏻@EASPORTSFC @easportsfcit#PisaJuve pic.twitter.com/koMJJnknDj

— JuventusFC (@juventusfc) December 27, 2025