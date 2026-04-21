Basarab Panduru a sărit în apărarea lui Vlad Chiricheş, după discursul dur al lui Gigi Becali: “De-aia l-a băgat pe el”

Basarab Panduru a sărit în apărarea lui Vlad Chiricheş, după ce veteranul FCSB-ului a fost luat la ţintă, din nou, de Gigi Becali. Patronul roş-albaştrilor a avut o reacţie incredibilă la finalul meciului câştigat pe terenul celor de la Farul Constanţa, scor 3-2.

Chiricheş a părăsit terenul după 77 de minute de joc la Ovidiu, el fiind cel care a cerut schimbarea. Becali a declarat după meci “poate m-a scăpat Dumnezeu de el” şi a continuat discursul dur la adresa fotbalistului de 36 de ani.

Basarab Panduru, după Farul – FCSB: “Chiricheş era cel mai bun”

Becali a continuat astfel criticile la adresa lui Chiricheş, după ce declarase la finalul meciului cu Oţelul Galaţi că îi va cere lui Mirel Rădoi, cu riscul de a se certa cu acesta, să nu îl mai folosească.

Basarab Panduru i-a luat însă apărarea lui Vlad Chiricheş şi consideră că fotbalistul de 36 de ani este cea mai bună variantă pentru Mirel Rădoi. Mai mult, fostul internaţional nu ştie cum Rădoi ar putea să joace cu altcineva în meciurile decisive pentru cupele europene, dacă în partidele din play-out se bazează pe Chiricheş:

“Era cel mai bun, ceilalţi pe care voia să-i vadă nu erau buni. Era mai bun Chiricheş. Cine a fost? Baba, cine a fost acolo, Ofri. Erau sub Chiricheş, de-aia l-a băgat pe Chiricheş.