Home | Fotbal | Liga 1 | Basarab Panduru a sărit în apărarea lui Vlad Chiricheş, după discursul dur al lui Gigi Becali: “De-aia l-a băgat pe el”

Alex Masgras Publicat: 21 aprilie 2026, 8:18

Comentarii
Basarab Panduru / Captură Orange Sport

Basarab Panduru a sărit în apărarea lui Vlad Chiricheş, după ce veteranul FCSB-ului a fost luat la ţintă, din nou, de Gigi Becali. Patronul roş-albaştrilor a avut o reacţie incredibilă la finalul meciului câştigat pe terenul celor de la Farul Constanţa, scor 3-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiricheş a părăsit terenul după 77 de minute de joc la Ovidiu, el fiind cel care a cerut schimbarea. Becali a declarat după meci “poate m-a scăpat Dumnezeu de el” şi a continuat discursul dur la adresa fotbalistului de 36 de ani.

Basarab Panduru, după Farul – FCSB: “Chiricheş era cel mai bun”

Becali a continuat astfel criticile la adresa lui Chiricheş, după ce declarase la finalul meciului cu Oţelul Galaţi că îi va cere lui Mirel Rădoi, cu riscul de a se certa cu acesta, să nu îl mai folosească.

Basarab Panduru i-a luat însă apărarea lui Vlad Chiricheş şi consideră că fotbalistul de 36 de ani este cea mai bună variantă pentru Mirel Rădoi. Mai mult, fostul internaţional nu ştie cum Rădoi ar putea să joace cu altcineva în meciurile decisive pentru cupele europene, dacă în partidele din play-out se bazează pe Chiricheş:

“Era cel mai bun, ceilalţi pe care voia să-i vadă nu erau buni. Era mai bun Chiricheş. Cine a fost? Baba, cine a fost acolo, Ofri. Erau sub Chiricheş, de-aia l-a băgat pe Chiricheş.

Reclamă
Reclamă

Pe Chiricheş nu vrei, pe Ofri nu vrei, pe Baba niciodată nu l-ai vrut. Şi tu, ca antrenor nu cred că poţi până atunci cu Chiricheş şi la meciul ăla să joci cu altul. Trebuie să pregăteşti echipa”, a declarat Basarab Panduru, potrivit primasport.ro.

La interviurile de la finalul meciului de la Ovidiu, Vlad Chiricheş a părut că nu este deranjat de declaraţiile patronului de la FCSB:

“Un om care nu e zi de zi cu mine la antrenament, e greu să îmi spună ce am de făcut. Poate să mă dea afară, eu mă bucur de antrenamente, de jocuri, cât a fost Mirel, s-a văzut că am fost acolo și mă bucur de asta. Să vedem, am citit și eu știrile”, a declarat Vlad Chiricheș, potrivit primasport.ro.

Carburanţii, la cel mai mic preţ de la începutul războiului, dar situaţia ar putea ţine doar câteva zileCarburanţii, la cel mai mic preţ de la începutul războiului, dar situaţia ar putea ţine doar câteva zile
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Citește și:
Momentul tuturor crizelor. Scandalul politic poate costa România miliarde de euro, într-un moment critic
Observator
Momentul tuturor crizelor. Scandalul politic poate costa România miliarde de euro, într-un moment critic
Cum își completează veniturile fosta soție a lui Ilie Bolojan. Câți bani câștigă din meseria în care s-a specializat în ultimii ani
Fanatik.ro
Cum își completează veniturile fosta soție a lui Ilie Bolojan. Câți bani câștigă din meseria în care s-a specializat în ultimii ani
8:14

Gigi Becali, după ce Chiricheș i-a spus că nu are “recunoștință”: “Gata, mă!”
23:40 20 apr.

Remarcatul lui Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Farul: “E cel mai bun jucător român”
23:33 20 apr.

Ce le-a spus Mirel Rădoi jucătorilor în vestiar, dezvăluirea lui Tănase: “Probabil așa i-a venit”
23:23 20 apr.

“Frate, vezi că arde baraca!” Stoican şi-a avertizat jucătorii după eşecul cu FCSB
23:13 20 apr.

Vlad Chiricheş, răspuns acid pentru Gigi Becali: „Poate să mă dea afară!”. Ce a spus de retragere
23:12 20 apr.

Întrebat despre plecarea de la FCSB, Mirel Rădoi a făcut show: “Chiar dacă nu am Bacalaureat şi par mai prostuţ”
Vezi toate știrile
1 Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice” 2 Primele două nume care sar din schemă la naţională, după numirea lui Gică Hagi selecţioner. Decizia luată de “Rege” 3 Revenire senzaţională a lui Nicolae Stanciu în Liga 1! Clubul cu care a ajuns la un acord 4 Se pregăteşte o plecare grea de la Universitatea Craiova. Oltenii îl scapă liber de contract 5 Gigi Becali, anunţ despre înlocuitorul lui Mirel Rădoi la FCSB: “Sunt mai tare decât turcaleţii”. Ce a produs “ruptura” 6 O echipă din play-out nu a primit licenţa pentru Liga 1!
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”
Decizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea ClujDecizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea Cluj