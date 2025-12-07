A marcat cât Nsimba, Al-Hamlawi și Etim la un loc! Atacantul adus gratis care impresionează în Liga 1 - Antena Sport

Închide meniul
A marcat cât Nsimba, Al-Hamlawi și Etim la un loc! Atacantul adus gratis care impresionează în Liga 1

A marcat cât Nsimba, Al-Hamlawi și Etim la un loc! Atacantul adus gratis care impresionează în Liga 1

Daniel Işvanca Publicat: 7 decembrie 2025, 18:49

Jovo Lukic la Universitatea Cluj / SPORT PICTURES

Universitatea Cluj a defilat duminică contra celor de la Hermannstadt, asta datorită prestației de senzație reușite de bosniacul Jovo Lukic. Atacantul venit din Bănie a marcat toate cele trei goluri și a ajuns la cota 10 în acest sezon.

Ce este și mai interesant este faptul că transferul vârfului în vârstă de 27 de ani nu a costat-o nimic pe Universitatea Cluj. Mai mult decât atât, Lukic este peste toți atacanții echipei din Bănie.

Jovo Lukic, cifre fantastice în acest sezon

Jovo Lukic a fost „alungat” de la Universitatea Craiova, după ce a marcat doar două goluri în 31 de apariții pentru olteni. Transferat gratis de formația antrenată în prezent de Cristiano Bergodi, bosniacul a înregistrat cifre fantastice în această stagiune.

După tripla reușită în poarta celor de la Hermannstadt, Lukic a ajuns la 10 goluri marcate în acest sezon pentru Universitatea Cluj, fiind la egalitate în clasamentul golgheterilor cu Alex Dobre.

Mai mult decât atât, Jovo are mai multe goluri înscrise în acest sezon decât toți atacanții de la Universitatea Craiova la un loc: Steven Nsimba are 6 goluri, Assad Al-Hamlawi a punctat de două ori, iar Etim un singur gol.

18:38
LIVE SCOREMetaloglobus – Farul 2-0. Constănțenii au mari probleme la Clinceni
18:09
România – Elveția LIVE TEXT (19:00), în ultimul meci de la CM. Cu o victorie, tricolorele își îndeplinesc obiectivul
18:02
Mihai Stoica, promisiune pentru suporterii FCSB: „În 2026 vom fi foarte buni”
17:51
VIDEOLando Norris a scris istorie la McLaren, după ce a devenit campion mondial. Ce nu se mai întâmplase de 17 ani
17:28
VIDEOMax Verstappen i-a pus gând rău lui Lando Norris, după ce britanicul a devenit campion mondial la Formula 1
17:05
VIDEOLando Norris, prima reacție după ce a devenit campion mondial în Formula 1: „Nu credeam că voi plânge atât”
