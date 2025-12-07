Adrian Ilie i-a făcut praf pe Elias Charalambous și Mihai Pintilii: „Lăsându-l pe Gigi Becali...” - Antena Sport

Închide meniul
Viviana Moraru Publicat: 7 decembrie 2025, 19:08

Adrian Ilie i-a făcut praf pe Elias Charalambous și Mihai Pintilii: Lăsându-l pe Gigi Becali…”

Mihai Pintilii şi Elias Charalambous / Hepta

Adrian Ilie i-a făcut praf pe Elias Charalambous și pe Mihai Pintilii, după ce FCSB a remizat în derby-ul cu Dinamo, scor 0-0, în etapa a 19-a din Liga 1. „Cobra” i-a taxat pe cei doi antrenori ai campioanei. 

Fostul internațional nu înțelege cum aceștia au pregătit partida cu Dinamo, fiind extrem de nemulțumit de evoluția jucătorilor campioanei. 

Adrian Ilie i-a făcut praf pe Elias Charalambous și Mihai Pintilii după FCSB – Dinamo 0-0 

Adrian Ilie a subliniat faptul că în prima repriză, FCSB nu a avut niciun șut pe poarta „câinilor”. Fostul internațional este de părere că Elias Charalambous și Mihai Pintilii nu au știut cum să gestioneze forma fizică a roș-albaștrilor. 

Nu înţeleg cum îi antrenează pe FCSB ca să nu ajungă la poartă. În prima repriză nu a fost şut pe poartă. Dinamo putea să le ia 6 puncte (n.r. ţinând cont de victoria din tur). Lăsându-l pe Gigi, că face echipa, dar nici tactica nu se vede. S-a văzut o organizare mult mai bună a lui Dinamo. 

Antrenorii nu au ştiut să gestioneze forma fizică a jucătorilor. Ce faci toată săptămâna la antrenament? Cum pregăteşti meciul?”, a declarat Adrian Ilie, conform fanatik.ro. 

După egalul cu Dinamo, FCSB a acumulat 25 de puncte. Campioana ocupă locul nouă, fiind la două puncte de play-off. 

