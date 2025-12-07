Lewis Hamilton, mesaj categoric după sezonul dezastruos de la Ferrari: „Am acumulat multă furie și supărare” - Antena Sport

Lewis Hamilton a oferit declarații ferme după ultima etapă a sezonului de Formula 1, Marele Premiu de la Abu Dhabi. Pilotul de la Ferrari a încheiat cursa de pe circuitul Yas Marina pe locul opt, după ce a luat startul de pe locul 16.

Lewis Hamilton a avut un sezon de coșmar alături de Ferrari, fără să prindă vreun podium alături de echipa din Italia. Pilotul britanic, de șapte ori campion mondial, a încheiat sezonul pe locul 6, cu 156 de puncte.

Lewis Hamilton, mesaj categoric după sezonul dezastruos de la Ferrari

Lewis Hamilton a recunoscut că sezonul avut la Ferrari l-a măcinat și a acumulat o cantitate „insuportabilă de furie și supărare”. Acesta a subliniat că va începe pregătirile pentru sezonul următor încă de săptămâna viitoare.

„Nimeni nu va putea să dea de mine în această iarnă. Nu voi avea telefonul cu mine. Îl voi arunca la coșul de gunoi! Abia aștept. Voi fi complet în afara Matrix-ului. Am acumulat o cantitate insuportabilă de furie și supărare. Nu mai am multe de spus pe acest subiect. Nu îmi găsesc cuvintele potrivite pentru a descrie ce simt.

Pentru noul an, munca propriu-zisă începe chiar săptămâna viitoare. De câteva luni, lucrăm la mașina pentru 2026 în culise. Dar săptămâna viitoare voi fi deja în simulator, iar marți avem și testul cu anvelopele pentru sezonul următor. Cel mai probabil, voi începe pregătirea fizică înainte de Crăciun.