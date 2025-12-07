Lewis Hamilton, mesaj categoric după sezonul dezastruos de la Ferrari: „Am acumulat multă furie și supărare” - Antena Sport

Închide meniul
Lewis Hamilton, mesaj categoric după sezonul dezastruos de la Ferrari: „Am acumulat multă furie și supărare”

Viviana Moraru Publicat: 7 decembrie 2025, 20:08

Lewis Hamilton/ Profimedia

Lewis Hamilton a oferit declarații ferme după ultima etapă a sezonului de Formula 1, Marele Premiu de la Abu Dhabi. Pilotul de la Ferrari a încheiat cursa de pe circuitul Yas Marina pe locul opt, după ce a luat startul de pe locul 16.  

Lewis Hamilton a avut un sezon de coșmar alături de Ferrari, fără să prindă vreun podium alături de echipa din Italia. Pilotul britanic, de șapte ori campion mondial, a încheiat sezonul pe locul 6, cu 156 de puncte. 

Lewis Hamilton, mesaj categoric după sezonul dezastruos de la Ferrari 

Lewis Hamilton a recunoscut că sezonul avut la Ferrari l-a măcinat și a acumulat o cantitate „insuportabilă de furie și supărare”. Acesta a subliniat că va începe pregătirile pentru sezonul următor încă de săptămâna viitoare. 

Nimeni nu va putea să dea de mine în această iarnă. Nu voi avea telefonul cu mine. Îl voi arunca la coșul de gunoi! Abia aștept. Voi fi complet în afara Matrix-ului. Am acumulat o cantitate insuportabilă de furie și supărare. Nu mai am multe de spus pe acest subiect. Nu îmi găsesc cuvintele potrivite pentru a descrie ce simt. 

Pentru noul an, munca propriu-zisă începe chiar săptămâna viitoare. De câteva luni, lucrăm la mașina pentru 2026 în culise. Dar săptămâna viitoare voi fi deja în simulator, iar marți avem și testul cu anvelopele pentru sezonul următor. Cel mai probabil, voi începe pregătirea fizică înainte de Crăciun. 

Pauza este cea mai scurtă pe care am avut-o vreodată, așa că nu voi avea mult timp de recuperare după sezon”, a declarat Lewis Hamilton.  

Lando Norris a devenit campion mondial 

Pilotul britanic Lando Norris (McLaren-Mercedes) a câştigat duminică primul său titlu de campion mondial în Formula 1, la finalul Marelui Premiu de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), cursă câştigată, pe circuitul Yas Marina, de pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull). 

Lider în clasamentul piloţilor înaintea acestei ultime etape din F1, Norris trebuia doar să ocupe un loc pe podium, nu neapărat primul, la finalul cursei, pentru a-şi adjudeca trofeul, ceea ce s-a şi întâmplat, el terminând pe locul 3. Pe locul 2 s-a clasat în această cursă coechipierul lui Norris, australianul Oscar Piastri. 

Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot. "Am auzit bliţul de 2-3 ori"Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot. "Am auzit bliţul de 2-3 ori"
Olandezul, care a fost în urmă cu peste 100 de puncte la sfârşitul verii, a avut o revenire magnifică în ultima treime a sezonului, dar în cele din urmă a fost cu două puncte în spatele lui Norris (423 de puncte faţă de 421). Piastri, care a condus campionatul mai mult de jumătate din sezon, a terminat pe locul trei (410 puncte), la 13 puncte în spatele coechipierului britanic. 

Norris, în vârstă de 26 de ani, a fost constant pe tot parcursul sezonului, terminând pe podium de 18 ori în 24 de curse. A câştigat şapte Mari Premii, la fel ca şi coechipierul său, Piastri. Verstappen a câştigat de opt ori, dar a rămas foarte mult în urmă în prima parte a sezonului pentru a putea recupera fotoliul de lider. 

În campionatul constructorilor, în spatele lui McLaren, care îşi asigurase deja titlul cu mult timp în urmă, Mercedes şi-a menţinut locul al doilea, devansând Red Bull şi Ferrari. 

