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Basarab Panduru, impresionat de transformarea unui jucător al FCSB-ului: „Scoate mereu ceva când are mingea la picior”

Bogdan Stănescu Publicat: 27 iulie 2026, 18:33

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Basarab Panduru, impresionat de transformarea unui jucător al FCSB-ului: „Scoate mereu ceva când are mingea la picior

Jucătorii FCSB-ului, la meciul cu Auda / Sport Pictures

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Basarab Panduru (56 de ani) l-a lăudat pe Tavi Popescu (23 de ani). Fostul internaţional român şi-a manifestat dorinţa ca evoluţiile de acum ale lui Tavi Popescu să nu fie unele temporare.

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Tavi Popescu a impresionat la început la FCSB, Gigi Becali spera să îl vândă pe 100 de milioane de euro, dar fotbalistul a avut un regres în ultimele sezoane.

Basarab Panduru, impresionat de transformarea lui Tavi Popescu: „S-ar putea să fie iar bun”

Văd că face unele lucruri diferit de anul trecut (n.r: Tavi Popescu), de acum doi ani. Faptul că el nu şi-o pune numai pe dreptul, şi-o face pe stângul, cu noroc dă gol acolo la colţul scurt.

Mereu am spus, nu-mi plăcea să văd, făcea nişte fente pe loc, speria mingea, dar nu trecea nicidoată în viteză de adversar. Acum mi se pare că văd din nou lucrurile astea. Dacă îl ţine două etape, nu ştiu.

Dacă îl ţine tot anul putem să vedem poate un nou Octavian Popescu, sau ăla care a fost în al doilea an al lui, când a marcat 10 goluri. Dacă schimbă ceva şi meci de meci arată altfel… Viteza aia cu care intră în adversari, centrează, pasează, scoate mereu ceva când are mingea la picior, s-ar putea să fie iar bun”, a declarat Basarab Panduru pentru primasport.ro.

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Cotat în prezent la numai 600.000 de euro, după ce în trecut valora 4 milioane de euro, Tavi Popescu are un început de sezon foarte bun. A marcat în meciul FCSB – Auda 2-3, iar în primul meci al sezonului pentru roş-albaştri, 2-0 cu FC Argeş în campionat, a reuşit un assist la golul lui Bîrligea şi a scos penalty-ul transformat de Florin Tănase.

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