Renovatio, acţionarul principal de la Dinamo, împrumut de 50.000.000 de euro

Firma care bagă bani la Dinamo de mai bine de 2 ani şi care a ajutat ca formaţia bucureşteană să iasă din insolvenţă a făcut o operaţiune bancară importantă. Cei de la Renovatio au accesat un împrumut bancar de 50 de milioane de euro pentru o investiţie uriaşă pe care urmează să o facă.

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Una dintre companiile importante din România pe piaţa energiei regenerabile, Renovatio face o investiţie cu Petrom prin care încearcă să-şi consolideze rolul în această branşă.

Acţionarul principal de la Dinamo, împrumut de 50 de milioane de euro

Renovatio, acționarul majoritar al clubului Dinamo, va contracta un împrumut de 50 de milioane de euro de la BCR pentru finanțarea unui proiect din domeniul energiei regenerabile. Suma va acoperi cel puțin 60% din valoarea totală a investiției realizate în parteneriat cu OMV Petrom la Gura Văii, în județul Bacău.

Investiția vizează dezvoltarea unui parc eolian cu o capacitate instalată de 50 MW, parte din portofoliul de aproximativ 1.000 MW al Electrocentrale Borzești. Acest portofoliu este deținut în cote egale de Renovatio și OMV Petrom, fiecare companie având o participație de 50%.

„Obiectivul nostru este să depășim 2,5 GW de capacitate instalată în proiecte de energie din surse regenerabile până în 2030, alături de partenerii noștri. Am dezvoltat un portofoliu diversificat de proiecte solare, eoliene și hidro. Intrăm acum într-o nouă etapă, în care transformăm aceste proiecte în capacități de producție: avem deja 70 MW în operare și 1.500 MW în curs de dezvoltare”, a declarat Franck Neel, membru al directoratului OMV Petrom responsabil pentru Gaze și Energie, citat de Profit.ro.