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Renovatio, acţionarul principal de la Dinamo, împrumut de 50.000.000 de euro

Mihai Alecu Publicat: 27 iulie 2026, 18:19

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Renovatio, acţionarul principal de la Dinamo, împrumut de 50.000.000 de euro

Mişcare importantă făcută de acţionarii lui Dinamo. Foto: Facebook @ Dinamo

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Firma care bagă bani la Dinamo de mai bine de 2 ani şi care a ajutat ca formaţia bucureşteană să iasă din insolvenţă a făcut o operaţiune bancară importantă. Cei de la Renovatio au accesat un împrumut bancar de 50 de milioane de euro pentru o investiţie uriaşă pe care urmează să o facă.

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Una dintre companiile importante din România pe piaţa energiei regenerabile, Renovatio face o investiţie cu Petrom prin care încearcă să-şi consolideze rolul în această branşă.

Acţionarul principal de la Dinamo, împrumut de 50 de milioane de euro

Renovatio, acționarul majoritar al clubului Dinamo, va contracta un împrumut de 50 de milioane de euro de la BCR pentru finanțarea unui proiect din domeniul energiei regenerabile. Suma va acoperi cel puțin 60% din valoarea totală a investiției realizate în parteneriat cu OMV Petrom la Gura Văii, în județul Bacău.

Investiția vizează dezvoltarea unui parc eolian cu o capacitate instalată de 50 MW, parte din portofoliul de aproximativ 1.000 MW al Electrocentrale Borzești. Acest portofoliu este deținut în cote egale de Renovatio și OMV Petrom, fiecare companie având o participație de 50%.

„Obiectivul nostru este să depășim 2,5 GW de capacitate instalată în proiecte de energie din surse regenerabile până în 2030, alături de partenerii noștri. Am dezvoltat un portofoliu diversificat de proiecte solare, eoliene și hidro. Intrăm acum într-o nouă etapă, în care transformăm aceste proiecte în capacități de producție: avem deja 70 MW în operare și 1.500 MW în curs de dezvoltare”, a declarat Franck Neel, membru al directoratului OMV Petrom responsabil pentru Gaze și Energie, citat de Profit.ro.

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  • Renovatio, prin Red&White, este acţionar majoritar la Dinamo după ultima şedinţă AGA. Aceştia au băgat peste 15 milioane de euro din momentul în care s-au alăturat proiectului.

Investiţii importante făcute de Renovatio împreună cu Petrom

Parcul fotovoltaic de la Gura Văii va avea o producție anuală netă estimată la aproximativ 110 GWh de energie electrică, iar punerea în funcțiune va avea loc etapizat, începând din prima parte a anului viitor.

Pe lângă acest proiect, OMV Petrom și Renovatio dezvoltă alte trei investiții comune. Una este amplasată la Podul Turcului, în județul Bacău, și va avea o capacitate de 100 MW. Celelalte două sunt în județul Galați: un parc la Poiana, cu o capacitate de 155 MW, și un alt proiect în municipiul Galați, cu o capacitate planificată de 657 MW. Pentru cel din urmă nu a fost încă adoptată decizia finală de investiție.

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