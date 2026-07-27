Se reiau negocierile pentru transferul lui Ștefan Baiaram! Ce decizie a luat Mihai Rotaru

Universitatea Craiova a întrerupt negocierile cu Anderlecht pentru transferul lui Ștefan Baiaram. Mihai Rotaru a vrut ca echipa să fie concentrată pe partida cu Levski Sofia, din UEFA Champions League, însă finanțatorul din Bănie s-a răzgândit.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Imediat după returul programat miercuri pe stadionul ”Ion Oblemenco”, discuțiile dintre cele două cluburi vor fi reluate, belgienii având nevoie de o „aripă” pentru sezonul ce stă să înceapă.

Universitatea Craiova reia negocierile cu Anderlecht

Transferul lui Ștefan Baiaram nu a picat, asta deși Mihai Rotaru a întrerupt negocierile cu formația belgiană. Echipa antrenată de Filipe Coelho vrea să forțeze calificarea în turul trei preliminar al UEFA Champions League, asta după ce au pierdut manșa tur cu Levski Sofia, scor 1-0.

Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, oltenii au de gând să reia negocierile cu Anderlecht imediat după manșa retur contra bulgarilor. 4,25 milioane de euro este ultima ofertă refuzată de campioana României pentru Baiaram.

Fotbalistul cotat la cinci milioane de euro a marcat deja de două ori în acest sezon, dar a pasat și decisiv o dată. Din vara anului 2019 face acesta parte din lotul primei echipe a oltenilor.