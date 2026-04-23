Basarab Panduru l-a propus pe Ovidiu Sabău la FCSB. Decizia lui Meme Stoica: “Ştii foarte bine”

Basarab Panduru l-a întrebat pe Meme Stoica dacă Ioan Ovidiu Sabău n-ar reprezenta o soluţie pentru FCSB, în contextul în care acesta nu are angajament după ce şi-a dat demisia de la U Cluj.

Meme Stoica a declinat pe loc propunerea venită de la Panduru.

“Ştii foarte bine ce trimiteri a făcut Gigi la Sabău. Eu mă gândesc la tot. Sunt antrenori pe care îi respect şi cred că au valoare, dar care n-au cum să ajungă niciodată la noi din alte motive”, a spus Stoica, pentru Prima Sport.

Gigi Becali l-a atacat în dese rânduri pe Ovidiu Sabău. Motivul? Confesiunea religioasă din care tehnicianul face parte. Mai mult, Gigi Becali a spus clar în momentul în care Mirel Rădoi a plecat că el şi-ar dori ca echipa să fie antrenată de un ortodox.

”Să recunosc, sunt nebuniile mele. Eu vreau un ortodox. Dacă se poate, bine. Dacă nu, și altceva. Poate să fie și străin, și de orice religie”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.