S-a aflat motivul pentru care Ioan Ovidiu Sabău l-a refuzat pe Gică Hagi. Fostul antrenor de la U Cluj a fost dorit de “Rege” pe banca celor de la Farul.
În cele din urmă, constănţenii nu au ajuns la un acord cu fostul internaţional, după ce Ianis Zicu a demisionat. Flavius Stoican a fost numit antrenor la Farul, urmând să debuteze în meciul cu FCSB, din etapa a cincea a play-out-ului.
Motivul pentru care Ioan Ovidiu Sabău l-a refuzat pe Gică Hagi şi nu a mai preluat-o pe Farul
Ioan Ovidiu Sabău nu a mai ajuns la Farul, din cauza condiţiilor financiare impuse înainte de semnarea contractului. Concret, conform fanatik.ro, antrenorul a cerut un salariu de 30.000 de euro pe lună pentru el şi staff-ul său, pentru a-i prelua pe “marinari”.
Oficialii Farului, în frunte cu Gică Hagi şi Gică Popescu, nu au fost de acord cu salariul cerut de Ioan Ovidiu Sabău, astfel că au decis să-l numească pe Flavius Stoican. Acesta încasează lunar suma de 8000 de euro, la Farul.
Giovanni Becali a oferit declaraţii şi despre plecarea lui Ianis Zicu. Impresarul a transmis că antrenorului i-a fost “frică”, motiv pentru care a ales să plece de la echipă înainte de finalul sezonului.
“Ai avut o echipă când ai luat un campionat cu doi-trei underi. Ai luat titlul cu ei. Nu înţeleg de ce în ultimii ani a avut cea mai în vârstă echipă: cu Alibec, Larie, Buzbuchi… Frica asta, ca să nu pui la rampă tot ce scoţi din academie, că ei au avut… Zicu la început de antrenorat, să nu se accidenteze nu ştiu cine.
Zicu a avut sprijin total, buget bun, ambient bun, machidoni, oraşul lui, bază de antrenament ca lumea. Asta e. A avut teamă să nu i se întâmple ceva, a zis că lasă echipa unde e. I-a fost frică, la început de carieră, să nu fie criticat, să nu retrogradeze. Acum trebuie să caute o altă rampă de lansare. Asta cu Farul a fost o rampă de lansare extraordinară”, a declarat Giovanni Becali, conform sursei citate anterior.
