Basarab Panduru n-a avut milă şi a răbufnit: "De 10 ori te-am întrebat în anii ăștia" - Antena Sport

Basarab Panduru l-a criticat pe Kyros Vassaras, după ce şeful Comisiei Centrale de Arbitri, care a organizat miercuri o şedinţă la care au reprezentaţi ai cluburilor din România.

Vassaras a vrut să vină cu explicaţii în legătură cu situaţiile controversate în care am avut parte de VAR în acest sezon. Antrenorii au fost extrem de nemulţumiţi şi singurul prezent a fost Laszlo Balint, alături de mai mulţi reprezentanţi ai echipelor din Bucureşti. Basarab Panduru le-a dat dreptate tehnicienilor, primul care anunţase că nu va veni fiind Mirel Rădoi.

Barasab Panduru l-a criticat pe Kyros Vassaras

“E foarte târziu. Când toată lumea a cerut explicații, nu a dat niciodată. Acum a zis că miercuri, pe nu știu care dată, vă invităm la adunare. Nu te-ai duce nici tu. De 10 ori te-am întrebat în anii ăștia, nu ai zis niciodată nimic. Nu ai făcut asta în primul an sau în al doilea an.

Nu mi se pare normal să faci după 3-4 ani lucrul ăsta. Dar de ce? Pentru că lumea a început să facă gura mare. Nu de gura oamenilor care au cerut 7-8 penalty-uri până acum s-a făcut? Au fost mai multe greșeli ca niciodată. Rapid a cerut 7-8 penalty-uri până acum.

Totul s-a stricat de la henț. Nu mai înțelege nimeni nimic. La fault mai rezolvi, dar hențul a bulversat pe toată lumea. Oricum toată lumea crede că dacă mingea te-a lovit în mână, deja e 11 metri”, a spus Panduru, citat de primasport.ro.