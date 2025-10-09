Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Basarab Panduru n-a avut milă şi a răbufnit: "De 10 ori te-am întrebat în anii ăștia" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Basarab Panduru n-a avut milă şi a răbufnit: “De 10 ori te-am întrebat în anii ăștia”

Basarab Panduru n-a avut milă şi a răbufnit: “De 10 ori te-am întrebat în anii ăștia”

Publicat: 9 octombrie 2025, 9:09

Comentarii
Basarab Panduru n-a avut milă şi a răbufnit: De 10 ori te-am întrebat în anii ăștia

Basarab Panduru, la începutul unui meci - Profimedia Images

Basarab Panduru l-a criticat pe Kyros Vassaras, după ce şeful Comisiei Centrale de Arbitri, care a organizat miercuri o şedinţă la care au reprezentaţi ai cluburilor din România.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vassaras a vrut să vină cu explicaţii în legătură cu situaţiile controversate în care am avut parte de VAR în acest sezon. Antrenorii au fost extrem de nemulţumiţi şi singurul prezent a fost Laszlo Balint, alături de mai mulţi reprezentanţi ai echipelor din Bucureşti. Basarab Panduru le-a dat dreptate tehnicienilor, primul care anunţase că nu va veni fiind Mirel Rădoi.

Barasab Panduru l-a criticat pe Kyros Vassaras

“E foarte târziu. Când toată lumea a cerut explicații, nu a dat niciodată. Acum a zis că miercuri, pe nu știu care dată, vă invităm la adunare. Nu te-ai duce nici tu. De 10 ori te-am întrebat în anii ăștia, nu ai zis niciodată nimic. Nu ai făcut asta în primul an sau în al doilea an.

Nu mi se pare normal să faci după 3-4 ani lucrul ăsta. Dar de ce? Pentru că lumea a început să facă gura mare. Nu de gura oamenilor care au cerut 7-8 penalty-uri până acum s-a făcut? Au fost mai multe greșeli ca niciodată. Rapid a cerut 7-8 penalty-uri până acum.

Totul s-a stricat de la henț. Nu mai înțelege nimeni nimic. La fault mai rezolvi, dar hențul a bulversat pe toată lumea. Oricum toată lumea crede că dacă mingea te-a lovit în mână, deja e 11 metri”, a spus Panduru, citat de primasport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială
Observator
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială
Meciul Argentinei lui Messi, dat peste cap din cauza lui Donald Trump! Situație incredibilă în SUA
Fanatik.ro
Meciul Argentinei lui Messi, dat peste cap din cauza lui Donald Trump! Situație incredibilă în SUA
10:04
Kyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – Dinamo
9:48
Rezultat perfect pentru Cosmin Olăroiu! Scenariul în care va duce Emiratele Arabe Unite la World Cup 2026
9:30
Un veteran de la Inter se “înclină” în fața lui Cristi Chivu: “Marii antrenori au calitatea asta”
9:15
Fostul jucător al lui FC U Craiova, Samuel Asamoah, s-a operat după accidentarea cumplită din China
8:48
Doliu în Argentina. Miguel Angel Russo, antrenorul lui Boca Juniors, a murit la 69 de ani
8:45
Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă
Vezi toate știrile
1 Scandal la Adunarea Generală a FRF! Răzvan Burleanu s-a enervat: “Sunteţi un maimuţoi” 2 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot” 3 Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul conducător al echipei care i-a lansat pe Rădoi, Dănciulescu și Adi Ilie 4 Mircea Lucescu a făcut praf un tricolor, înainte de România – Moldova: “Nu s-a gândit la consecinţe! Inacceptabil” 5 Gestul făcut de Hugo Lloris când l-a văzut pe Alex Băluţă! Ce s-a întâmplat după meciul lui Los Angeles FC 6 Echipa care a oferit 18 milioane de euro pentru Andrei Rațiu. Fundașul naționalei, aproape de transferul carierei
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”