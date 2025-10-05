Mirel Rădoi s-a enervat după FCSB - Craiova 1-0: "Dacă începem să inventăm..."! A anunţat un protest - Antena Sport

Credeţi că contează? (n.r.: ce spune despre arbitraje) Pentru ce să particip?

(n.r: Cicâldău s-a scuzat pentru eliminare) Eu am încercat să le explic că lucrurile astea nu-şi au sensul. Scuzele prefer să nu le mai aud şi să facă fiecare ce are de făcut în teren. Nu mi se mai închid uşile la şifonier de mulţumiri. Ei trebuie să facă pe teren ce am pregătit. Şi atât.

“Cum puteţi să inventaţi şi a treia oară acelaşi lucru?”

(n.r: A fost ceva între dumneavoastră şi Baiaram?) Am mai vorbit de două ori despre asta şi am lămurit că nu a fost nicio discuţie. Dacă începem să inventăm… Dacă am lămurit-o de două ori, cum puteţi să inventaţi şi a treia oară acelaşi lucru? Înseamnă că am o sosie. E a treia oară când îmi puneţi întrebarea asta.

(n.r: Vă aşteptaţi să fie folosit Baiaram cu Moldova?) Da, nu aş vrea să intru în deciziile astea. Dacă noi începem acum să discutăm alegerile şi tactica lui Mircea Lucescu… Unul dintre cei mai mari antrenori ai României, jignit. Eu am fost căutat în 2003, când dorea să mă ia la Şahtior. Am un mare respect pentru Răzvan. Nu pot vorbi, dacă m-aş apuca, aş fi penibil”, a declarat Mirel Rădoi pentru digisport.ro după FCSB – Universitatea Craiova 1-0.

FCSB – Universitatea Craiova 1-0

FCSB a învins-o, duminică seara, pe Arena Naţională, pe Universitatea Craiova, cu 1-0, în derby-ul etapei a 12-a a Ligii 1.

În minutul 8, arbitrul Istvan Kovacs a dictat penalty pentru FCSB la un duel între Bîrligea şi Romanchuk, dar, după verificarea VAR, arbitrul a anulat decizia. Trei minute mai târziu craiovenii au trecut pe lângă gol la ratarea lui Samuel Teles. Rădoi a fost nevoit să schimbe în inutul 14, când a ieşit de pe teren, accidentat, Mihnea Rădulescu. Gazdele au primit penalty în minutul 38, după un fault făcut de Screciu asupra lui Stoian, iar Florin Tănase a transformat, deschizând scorul şi bifând al şaptelea gol stagional.

Din minutul 58 oltenii au rămas în zece oameni, după ce Alexandru Cicâldău a primit al doilea cartonaş galben şi a fost eliminat. Patru minute mai târziu, Nsimba l-a încercat pe Târnovanu cu un şut puternic. Bucureştenii au mai primit o lovitură de pedeapsă, în minutul 78, pentru un henţ al lui Florin Ştefan, dar Isenko a apărat penalty-ul executat de Florin Tănase. Gazdele au controlat finalul meciului şi nu le-au permis elevilor lui Mirel Rădoi să se apropie periculos de poarta lui Târnovanu, iar scorul final a fost FCSB – Universitatea Craiova 1-0.

În clasament, Craiova rămâne pe locul secund, cu 24 de puncte, la un punct în spatele liderului Rapid. FCSB se află la a treia victorie din acest sezon al Ligii 1 şi, cu 13 puncte, ocupă poziţia a 11-a, la cinci puncte de locurile care asigură prezenţa în play-off.