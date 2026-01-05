Surpriză în cantonamentul Universităţii Craiova! Cine şi-a făcut apariţia în Antalya şi reacţia fanilor - Antena Sport

Închide meniul
Surpriză în cantonamentul Universităţii Craiova! Cine şi-a făcut apariţia în Antalya şi reacţia fanilor

Alex Masgras Publicat: 5 ianuarie 2026, 19:02

Valentin Mihăilă şi-a vizitat foştii colegi / Tik Tok Universitatea Craiova

Universitatea Craiova se află în Antalya încă de pe 2 ianuarie, acolo unde va sta până pe 12 ianuarie, pentru pregătirea de iarnă. Liderul din Liga 1 va disputa şi meciuri de pregătire în Turcia, Cu Konyaspor (7 ianuarie) şi Stuttgart 2 (10 ianuarie).

Oltenii au avut parte şi de o vizită surpriză în cursul zilei de luni. Valentin Mihăilă, fostul jucător al Universităţii Craiova, se află şi el în cantonament cu Rizespor, echipa din Turcia la care evoluează.

Valentin Mihăilă, vizită în cantonamentul Universităţii Craiova

Internaţionalul român nu a ratat astfel ocazia de a trece pe la hotelul în care sunt cazaţi cei de la Universitatea Craiova şi a mers să îi salute. El s-a fotografiat alături de foştii colegi Laurenţiu Popescu, Nicuşor Bancu şi Vladimir Screciu: “Once a lion, always a lion”.

@ucvofficial Valentin Mihăilă le-a făcut o vizită alb-albaștrilor! 🥹 #viralvideos #fyp #romania #goviral #turkish ♬ Bless the Telephone – Labi Siffre

Oltenii au postat pe social media imaginile, iar fanii nu au ratat ocazia de a-l cere înapoi Valentin Mihăilă, mai ales că el nu traversează cea mai bună perioadă a carierei în Turcia.

Mihăilă a plecat de la Parma în vară şi a semnat cu Rizespor. Transferul în Turcia nu a fost însă unul pe măsura aşteptărilor. El a evoluat până acum doar în 8 meciuri, reuşind să înscrie de două ori şi să ofere o pasă decisivă.

  • 2,8 milioane de euro este cota de piaţă a lui Valentin Mihăilă, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
  • Mihăilă mai are contract până în 2029, cu un salariu de 1,2 milioane de euro pe an
