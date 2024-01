Basarab Panduru s-a convins şi i-a stabilit suma de transfer lui Darius Olaru! Cât poate primi Gigi Becali după FCSB - UTA 4-0 - Antena Sport

Darius Olaru a „capturat” mingea după primul său hat-trick. Ce a declarat după FCSB – UTA 4-0

Darius Olaru a reuşit să înscrie de trei ori într-un singur meci pentru prima dată în carieră. La final, s-a bucurat pentru performanţa reuşită.

„Nu cred că one-man show. A fost un joc de echipă foarte bun, arătăm bine, meritam. Deja am luat mingea, acum să merg în vestiar să semneze colegii. Mă bucur pentru acest hat-trick, sper să nu fie ultimul. Eram pe listă şi am ales să îmi asum responsabilitatea şi să execut penalty-ul.

Să ştiţi că este un pic dificil, am făcut un antrenament pe sintetic, era mult mai bine în Turcia. Cel mai tare am resimţit frigul după ce am ieşit de la pauză. E foarte frig!

După părerea mea, am făcut şi câţiva paşi greşiţi, putea fi mai mare diferenţa. Ne bucurăm că punem puncte faţă de combatante.

Toate meciurile sunt dificile, dacă jucăm în acest fel cred eu că cu greu mai putem fi opriţi. Nu mă gândesc (n.r. la transfer), trebuie să îmi fac treaba aici. Mă gândesc la campionat şi după la transfer. Mă bucur, le doresc mult succes şi cred că vor face o treabă bună, sperăm cât mai mulţi să facem pasul. Trebuie să arătăm pe tere. Eu îmi doresc, la sfârşitul campionatului.

Deja am patru ani aici şi cred eu că e momentul să câştigăm titlul. Trebuie să analizăm foarte bine, să pregătim bine meciul cu Craiova şi să dăm totul să câştigăm şi acolo„, a declarat Darius Olaru la finalul meciului, pentru digisport.ro.