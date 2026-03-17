Basarab Panduru, uimit după prima etapă din play-off: “Câte o bombă”. Verdict categoric despre lupta la titlu

Basarab Panduru a fost impresionat de rezultatele din prima etapă a play-off-ului Ligii 1. Runda a început cu o mare surpriză pe Ion Oblemenco, acolo unde FC Argeş a învins-o pe Universitatea Craiova. Rapid s-a impus cu 3-2 în meciul cu Dinamo şi a redevenit lider, în timp ce U Cluj a urcat pe locul 2 după succesul de pe teren propriu din derby-ul cu CFR Cluj.

Lupta pentru titlu era deja extrem de echilibrată după înjumătăţirea făcută la finalul sezonului regulat, dar rezultatele din prima etapă a play-off-ului au dat peste cap toate calculele.

Basarab Panduru e convins! Fiecare etapă va avea câte o surpriză: “Nimic nu mai ştii”

Basarab Panduru este de părere că fiecare etapă din play-off va avea parte de câte o surpriză, aşa cum s-a întâmplat vineri seară, la Craiova, când FC Argeş s-a impus. Mai mult, fostul internaţional a lăudat şi prestaţia jucătorilor lui Bogdan Andone:

“Ce se întâmplă este ceva din cale afară. Mi se pare că o să fie câte o «bombă» în fiecare etapă, așa pare. Nu mai știi acum. Aveai impresia la început de play-off că sunt lucrurile cât de cât aranjate, acum nu mai știi absolut nimic.

Nu mai știi mâine cine bate pe cine, nimic nu mai știi, la cum a început acest play-off. Nu este surpriză că a bătut U Cluj.