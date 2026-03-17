Basarab Panduru, uimit după prima etapă din play-off: “Câte o bombă”. Verdict categoric despre lupta la titlu

Basarab Panduru a fost impresionat de rezultatele din prima etapă a play-off-ului Ligii 1. Runda a început cu o mare surpriză pe Ion Oblemenco, acolo unde FC Argeş a învins-o pe Universitatea Craiova. Rapid s-a impus cu 3-2 în meciul cu Dinamo şi a redevenit lider, în timp ce U Cluj a urcat pe locul 2 după succesul de pe teren propriu din derby-ul cu CFR Cluj.
Lupta pentru titlu era deja extrem de echilibrată după înjumătăţirea făcută la finalul sezonului regulat, dar rezultatele din prima etapă a play-off-ului au dat peste cap toate calculele.
Basarab Panduru e convins! Fiecare etapă va avea câte o surpriză: “Nimic nu mai ştii”
Basarab Panduru este de părere că fiecare etapă din play-off va avea parte de câte o surpriză, aşa cum s-a întâmplat vineri seară, la Craiova, când FC Argeş s-a impus. Mai mult, fostul internaţional a lăudat şi prestaţia jucătorilor lui Bogdan Andone:
“Ce se întâmplă este ceva din cale afară. Mi se pare că o să fie câte o «bombă» în fiecare etapă, așa pare. Nu mai știi acum. Aveai impresia la început de play-off că sunt lucrurile cât de cât aranjate, acum nu mai știi absolut nimic.
Nu mai știi mâine cine bate pe cine, nimic nu mai știi, la cum a început acest play-off. Nu este surpriză că a bătut U Cluj.
Cum a jucat Argeș mi s-a părut că este un mare fotbal. Din punct de vedere fizic, presiune, au stat excepțional fizic”, a declarat Basarab Panduru, la primasport.ro.
- Valeriu Iftime se amuză pe seama lui Gigi Becali! Ce spune despre Mirel Rădoi la FCSB: “Iese tărăboi mare”
- Gigi Becali a pregătit lovitura totală în războiul cu Armata. “Am dat ordinul la CEDO”
- Telefonul de la miezul nopții. Gigi Becali l-a sunat pe Rădoi după scorul rușinos cu Metaloglobus: “Poate e dezamăgit”
- Condiţia pusă de Gică Popescu pentru a deveni acţionar majoritar la Farul în locul lui Gică Hagi: “Era imposibil!”
- Ciprian Marica anunță “decizii mai aspre” la Farul Constanța după ce Gică Popescu a preluat clubul