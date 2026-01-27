Basarab Panduru, verdict dur despre decizia luată de Gigi Becali la FCSB: "Disperare" - Antena Sport

Gigi Becali a mers la baza de antrenament a celor de la FCSB după înfrângerea categorică suferită în faţa celor de la CFR Cluj, scor 1-4. Patronul roş-albaştrilor a vrut să discute cu jucătorii şi să înţeleagă motivele din spatele rezultatelor slabe din acest sezon, după cele două titluri la rând cucerite de FCSB.

După şedinţă, Gigi Becali a dezvăluit că Ştefan Târnovanu va apăra în cele din urmă în meciul de joi seară cu Fenerbahce, din Europa League, dar se va baza pe alt portar în cele şapte meciuri rămase din sezonul regulat.

Basarab Panduru consideră că decizia lui Gigi Becali este una disperată: “Te bazezi pe ceva sau nu te bazezi”

Surpriza este că nu e vorba de Zima, ci de Matei Popa, portarul care a apărat în Youth League şi care este fiul antrenorului cu portari, Marius Popa. Chiar dacă este riscant, Becali vrea să aibă în teren jucători cu experienţă şi să bifeze regula U21 cu portarul de 18 ani.

Basarab Panduru este de părere că această decizie luată de Gigi Becali este una disperată şi consideră că patronul roş-albaştrilor nu ştie în acest moment ce să mai facă:

“Mi se pare disperarea asta de a încerca orice, chiar dacă are un fundament sau nu are, te bazezi pe ceva sau nu te bazezi. Dacă under-ul nu te ajută în teren, atunci hai să-l încercăm în poartă. Să dăm trei goluri şi să luăm două, că nu e nicio problemă. Disperarea de a nu şti ce să mai faci în momentul ăsta.