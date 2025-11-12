"Bine ai revenit acasă!" Ce antrenor a semnat cu clubul Dinamo - Antena Sport

Adrian Ropotan a semnat cu Dinamo, anunţul a fost făcut oficial. El va antrena echipa Under 19 a clubului din Ştefan cel Mare.
”Bine ai revenit acasă, Ropo!
Adrian Ropotan a revenit în cadrul clubului din care s-a lansat în fotbalul internațional. Adi va ocupa o poziție în cadrul Centrului de Copii și Juniori al clubului, din postura de antrenor principal al grupei U19.
Ropo a evoluat pe postul de mijlocaș la Dinamo în perioada 2004–2009, debutând inițial la grupele de juniori ale clubului, între 2004 și 2006. În această perioadă a avut și apariții la prima echipă, devenind titular de bază începând cu sezonul 2006–2007, an în care am cucerit ultimul titlu de campioni.
Cu 99 de meciuri disputate atât pentru echipa secundă, cât și pentru prima echipă, Adrian se va ocupa, începând de astăzi, de formarea tinerilor jucători dinamoviști și de pregătirea lor pentru marea performanță!
Îți dorim mult succes, Adi, și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!”, a anunțat Dinamo pe Instagram.
Adrian Ropotan a jucat la mai multe cluburi importante, fiind cunoscut în special pentru perioada petrecută la Dinamo București, unde a contribuit la câștigarea ultimului titlu de campioană al clubului, în sezonul 2006-2007.
