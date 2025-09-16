Boban Nikolov s-a întors în Liga 1. Cu ce echipă a semnat fostul jucător de la FCSB - Antena Sport

Echipa de fotbal Farul Constanţa a anunţat, marţi, prin intermediul site-ului oficial, achiziţionarea mijlocaşului nord-macedonean Boban Nikolov, care a evoluat ultima oară la FK Borac Banja Luka, în Bosnia-Herţegovina.

“Bun venit, Boban Nikolov. Începând de astăzi, macedoneanul Boban Nikolov este noul jucător al Farului, după ce a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani. Bun venit, Boban, şi cât mai multe realizări alături de Farul!”, au transmis reprezentanţii echipei constănţene.

Boban Nikolov s-a întors în Liga 1 şi a semnat cu Farul

Născut la 28 iulie 1994, Boban Nikolov evoluează pe postul de mijlocaş central şi a început fotbalul la Bregalnica Stip Youth (Macedonia) înainte a de ajunge în România, la Academia Hagi, în vara anului 2010, unde a evoluat până în iunie 2015.

A debutat în Liga I la 8 martie 2013, pentru ca apoi, începând cu iulie 2015, să evolueze, în ordine, pentru Vardar Skopje (Macedonia de Nord), Videoton (Ungaria), Lecce (Italia), Sheriff Tiraspol (Moldova), FCSB, Kisvarda (Ungaria) şi FK Borac Banja Luka (Bonia-Herţegovina) de care s-a despărţit în luna iulie a acestui an, dar după un sezon foarte bun în care a ajuns cu echipa până în optimile de finală ale Conference League.

În palmaresul său figurează două titluri de campion al Macedoniei de Nord, cu Vardar Skopje (2015 şi 2016), unul de campion al Ungariei, cu Videoton (2018), unul al Moldovei, cu Sheriff Tiraspol (2022), o Cupă a Ungariei, cu Mol Vidi (fostă Videoton – în 2019) şi o Cupă a Moldovei, tot cu Sheriff Tiraspol, în 2022.