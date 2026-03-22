Bogdan Andone a dat cărţile pe faţă: motivul pentru care nu s-a prezentat la interviu, după FC Argeş – U Cluj 0-1

Viviana Moraru Publicat: 22 martie 2026, 10:57

Bogdan Andone, la un meci al lui FC Argeş/ Sport Pictures

Bogdan Andone a oferit prima reacţie, după ce FC Argeş a fost învinsă de U Cluj, scor 0-1, în etapa a doua de play-off. Antrenorul a dezvăluit motivul pentru care nu s-a prezentat la interviu, după meci.

Andone a transmis că nu a putut oferi declaraţii imediat după fluierul final al partidei de la Mioveni din cauza problemelor de sănătate cu care s-a confruntat în ultima săptămână.

Bogdan Andone, prima reacţie după FC Argeş – U Cluj 0-1

Bogdan Andone a transmis că şi înainte de meciul cu U Cluj, starea sa nu a fost una bună. Antrenorul a fost nevoie să părăsească mai devreme antrenamentul de la FC Argeş din cauza problemelor de sănătate.

“Am avut o săptămână în care am avut probleme de sănătate. În timpul antrenamentului, a trebuit să mai ies, să mai fac pauze, ca nu puteam. Am avut febră, frisoane și stări de rău. Acum mi-am revenit aproximativ.

Am fost într-o zi mai bine, iar două zile foarte rău. O situație… nici nu știu ce am avut. Am luat tot felul de pastile.

(n.r dacă făceai test anti-doping îl picai) Da, sută la sută (n.r. râde)”, a declarat Bogdan Andone, conform digisport.ro.

FC Argeş – U Cluj, decis de un autogol

Meciul de la Mioveni a rămas corigent la capitolul fotbal. În prima repriză, singura ocazie importantă de gol s-a consumat în minutul 10 şi a aparţinut clujenilor. Macalou a şutat la colţul lung, dar mingea l-a lovit pe coechipierul său, Lukic, aflat în faţa liniei porţii piteştene, şi s-a dus în aut de poartă. Oaspeţii au fost nevoiţi să facă o dublă schimbare în minutul 39, când Chinteş, jucătorul eligibil U21, s-a accidentat, iar repriza secundă s-a jucat pe aceleaşi coordonate, ambele echipe anulându-se reciproc.

Însă golul a căzut într-un mod neaşteptat, în minutul 82. Borţa a primit mingea în propria jumătate şi a pasat de la distamţă către portarul Căbuz, proaspătul convocat la naţională, care a comis o gafă de începător, luftând groaznic, iar mingea a intrat în plasă. Oancea a lovit spectaculos bara, în minutul 89 dar clujenii s-au impus la Mioveni cu 1-0 şi au devenit lideri în play-off, cu 33 de puncte. Argeş este pe locul 5, cu 28 de puncte.

