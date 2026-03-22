Bogdan Andone a dat cărţile pe faţă: motivul pentru care nu s-a prezentat la interviu, după FC Argeş – U Cluj 0-1

Bogdan Andone, la un meci al lui FC Argeş/ Sport Pictures

Bogdan Andone a oferit prima reacţie, după ce FC Argeş a fost învinsă de U Cluj, scor 0-1, în etapa a doua de play-off. Antrenorul a dezvăluit motivul pentru care nu s-a prezentat la interviu, după meci.

Andone a transmis că nu a putut oferi declaraţii imediat după fluierul final al partidei de la Mioveni din cauza problemelor de sănătate cu care s-a confruntat în ultima săptămână.

Bogdan Andone a transmis că şi înainte de meciul cu U Cluj, starea sa nu a fost una bună. Antrenorul a fost nevoie să părăsească mai devreme antrenamentul de la FC Argeş din cauza problemelor de sănătate.

“Am avut o săptămână în care am avut probleme de sănătate. În timpul antrenamentului, a trebuit să mai ies, să mai fac pauze, ca nu puteam. Am avut febră, frisoane și stări de rău. Acum mi-am revenit aproximativ.

Am fost într-o zi mai bine, iar două zile foarte rău. O situație… nici nu știu ce am avut. Am luat tot felul de pastile.