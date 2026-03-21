Cătălin Căbuz, gafa sezonului în Liga 1! Portarul convocat la naţională şi-a “îngropat” echipa în FC Argeş – U Cluj 0-1

Alex Masgras Publicat: 21 martie 2026, 22:27

Cătălin Căbuz, în timpul meciului FC Argeş - U Cluj / Captură Prima Sport

Cătălin Căbuz a fost autorul unei gafe uluitoare pe finalul meciului dintre FC Argeş şi U Cluj, din etapa a doua a play-off-ului Ligii 1. Portarul piteştenilor, proaspăt convocat la echipa naţională de Mircea Lucescu, pentru barajul cu Turcia, a comis o eroare incredibilă în minutul 82.

La 0-0, Borţa a pasat înapoi către Căbuz, dar portarul celor de la FC Argeş a dat pe lângă minge exact când a vrut să degajeze. Balonul a intrat în poartă, iar U Cluj a preluat conducerea pe final de meci. În cele din urmă, “şepcile roşii” au obţinut cele trei puncte şi au urcat pe primul loc în Liga 1.

Cătălin Căbuz, gafă uluitoare în FC Argeş – U Cluj

Gafa lui Căbuz vine într-o seară care trebuia să fie specială pentru portarul celor de la FC Argeş. Mihai Popa s-a prezentat la lotul naţional cu probleme medicale, iar Mircea Lucescu a decis să îl convoace în locul său pe Cătălin Căbuz pentru semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026.

“Modificare în lotul României pentru meciurile din play-off de calificare la Campionatul Mondial! Mihai Popa s-a prezentat la lot cu o problemă musculară, iar staff-ul medical a hotărât că nu va putea fi recuperat în timp util. În aceste condiții, selecționerul Mircea Lucescu l-a convocat pe Cătălin Căbuz, de la FC Argeș”, a anunţat echipa naţională a României, pe Facebook.

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Reacţia unei turiste din Thailanda, care vede pentru prima dată "tunelul iubirii" din Timişoara
Observator
Reacţia unei turiste din Thailanda, care vede pentru prima dată "tunelul iubirii" din Timişoara
„Dacă-mi dădeam drumul la gură…”. Adi Mihalcea a vorbit despre misterul declarației de după FCSB – UTA 1-0. Exclusiv
Fanatik.ro
„Dacă-mi dădeam drumul la gură…”. Adi Mihalcea a vorbit despre misterul declarației de după FCSB – UTA 1-0. Exclusiv
23:11

Cristiano Bergodi nu se gândeşte la titlu, după FC Argeş – U Cluj 0-1: “Nu există”. Ce a zis despre gafa lui Căbuz
23:08

Bogdan Andone nu s-a prezentat la flash-interviu după Argeș – U Cluj 1-0. Tehnicianul a acuzat probleme medicale
22:46

Andrei Coubiș a rupt tăcerea după victoria cu FC Argeș! De ce a ales U Cluj și ce a făcut diferența la Mioveni
22:26

FC Argeş – U Cluj 0-1. Autogolul ireal al lui Căbuz duce „șepcile roșii” pe prima poziție în Liga 1
22:00

VIDEOBenfica – Guimaraes 3-0. Victorie categorică pentru Jose Mourinho în faţa echipei lui Tony Strata
21:55

Andrei Nicolescu a găsit problema la Dianmo, după seria de 5 înfrângeri consecutive: „N-am fost inspirați”
1 Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat” 2 Mirel Rădoi face primul transfer la FCSB! Gigi Becali îi dă salariu de 25.000 de euro pe lună 3 Nota primită de Istvan Kovacs în AS Roma – Bologna 3-4, după ce a acordat 2 penalty-uri: “Fără dubii” 4 L-a dat afară! Dan Șucu, decizie radicală la Rapid 5 Italienii au făcut anunțul momentului: 15 milioane de euro pentru Ionuț Radu! 6 Ilie Dumitrescu a propus un titular la naţională, după Dinamo – Craiova 0-1: “Excelent”
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”