Cătălin Căbuz, gafa sezonului în Liga 1! Portarul convocat la naţională şi-a “îngropat” echipa în FC Argeş – U Cluj 0-1

Cătălin Căbuz a fost autorul unei gafe uluitoare pe finalul meciului dintre FC Argeş şi U Cluj, din etapa a doua a play-off-ului Ligii 1. Portarul piteştenilor, proaspăt convocat la echipa naţională de Mircea Lucescu, pentru barajul cu Turcia, a comis o eroare incredibilă în minutul 82.

La 0-0, Borţa a pasat înapoi către Căbuz, dar portarul celor de la FC Argeş a dat pe lângă minge exact când a vrut să degajeze. Balonul a intrat în poartă, iar U Cluj a preluat conducerea pe final de meci. În cele din urmă, “şepcile roşii” au obţinut cele trei puncte şi au urcat pe primul loc în Liga 1.

Cătălin Căbuz, gafă uluitoare în FC Argeş – U Cluj

Gafa lui Căbuz vine într-o seară care trebuia să fie specială pentru portarul celor de la FC Argeş. Mihai Popa s-a prezentat la lotul naţional cu probleme medicale, iar Mircea Lucescu a decis să îl convoace în locul său pe Cătălin Căbuz pentru semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026.

“Modificare în lotul României pentru meciurile din play-off de calificare la Campionatul Mondial! Mihai Popa s-a prezentat la lot cu o problemă musculară, iar staff-ul medical a hotărât că nu va putea fi recuperat în timp util. În aceste condiții, selecționerul Mircea Lucescu l-a convocat pe Cătălin Căbuz, de la FC Argeș”, a anunţat echipa naţională a României, pe Facebook.