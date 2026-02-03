Cristiano Ronaldo a dat „tonul”: încă un star refuză să mai joace în Arabia Saudită. Ce s-a întâmplat - Antena Sport

Închide meniul
Cristiano Ronaldo a dat „tonul”: încă un star refuză să mai joace în Arabia Saudită. Ce s-a întâmplat

Viviana Moraru Publicat: 3 februarie 2026, 21:57

Cristiano Ronaldo, la Al Nassr/ Profimedia

După Cristiano Ronaldo, încă un star s-a revoltat și refuză să mai joace în Arabia Saudită. N’Golo Kante (34 de ani) a luat această decizie, după ce transferul său la Fenerbahce a picat pe ultima sută de metri. 

Campionul mondial francez ajunsese la un acord cu turcii, însă echipa sa, Al-Ittihad, a trimis documentele pentru transfer mai târziu, la scurt timp după ce perioada de mercato se încheiase. 

După Cristiano Ronaldo, și N’Golo Kante refuză să mai joace la Al-Ittihad 

Conform presei din Franța, N’Golo Kante așteaptă o dispensă din partea FIFA, pentru ca transferul său la Fenerbahce să se oficializeze în această iarnă. Francezul crede că Al-Ittihad i-a „sabotat” mutarea la formația din Istanbul. 

Până când va primi un răspuns din partea FIFA, N’Golo Kante a decis să nu mai joace la Al-Ittihad, din cauza transferului picat la Fenerbahce. În cazul în care decizia forului internațional nu va fi una pozitivă, atunci francezul se va vedea nevoit să-și continue sezonul la formația din Arabia Saudită. 

Ținând cont de acordul la care a ajuns cu cei de la Fenerbahce, este de așteptat ca transferul lui N’Golo Kante să se oficializeze la vară, atunci când francezul își va încheia contractul cu Al-Ittihad. 

Cristiano Ronaldo nu vrea să mai joace la Al-Nassr 

În privința lui Cristiano Ronaldo, acesta s-a revoltat și crede că Fondul Public de Investiții din Arabia Saudită o favorizează pe Al-Hilal. Starul lusitan nu a participat la duelul din ultima etapă, cu Al-Riyadh. 

Potrivit mass-media, motivul acestei absenţe ţine de gestionarea clubului de către Fondul Public de Investiţii al Arabiei Saudite (PIF) şi de anumiţi rivali. 

PIF este responsabil de mai multe cluburi din Saudi Pro League, iar Cristiano Ronaldo consideră că unii rivali ai Al Nassr sunt trataţi mai bine. Portughezul ar deplânge în special lipsa investiţiilor pe piaţa transferurilor din această iarnă, în timp ce unii concurenţi (în special Al Hilal, pe punctul de a-l recruta pe Karim Benzema) s-au întărit considerabil. În plus, structura decizională din cadrul clubului ar contribui la iritarea lui CR7, mai ales de când puterile directorului sportiv Simão Coutinho şi ale CEO-ului José Semedo au fost sistate în urmă cu câteva săptămâni. 

