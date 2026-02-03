Cristiano Ronaldo a dat „tonul”: încă un star refuză să mai joace în Arabia Saudită. Ce s-a întâmplat - Antena Sport

După Cristiano Ronaldo, încă un star s-a revoltat și refuză să mai joace în Arabia Saudită. N’Golo Kante (34 de ani) a luat această decizie, după ce transferul său la Fenerbahce a picat pe ultima sută de metri.

Campionul mondial francez ajunsese la un acord cu turcii, însă echipa sa, Al-Ittihad, a trimis documentele pentru transfer mai târziu, la scurt timp după ce perioada de mercato se încheiase.

După Cristiano Ronaldo, și N’Golo Kante refuză să mai joace la Al-Ittihad

Conform presei din Franța, N’Golo Kante așteaptă o dispensă din partea FIFA, pentru ca transferul său la Fenerbahce să se oficializeze în această iarnă. Francezul crede că Al-Ittihad i-a „sabotat” mutarea la formația din Istanbul.

Până când va primi un răspuns din partea FIFA, N’Golo Kante a decis să nu mai joace la Al-Ittihad, din cauza transferului picat la Fenerbahce. În cazul în care decizia forului internațional nu va fi una pozitivă, atunci francezul se va vedea nevoit să-și continue sezonul la formația din Arabia Saudită.

Ținând cont de acordul la care a ajuns cu cei de la Fenerbahce, este de așteptat ca transferul lui N’Golo Kante să se oficializeze la vară, atunci când francezul își va încheia contractul cu Al-Ittihad.