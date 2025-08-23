Bogdan Andone, mesaj de luptă înainte de FCSB - FC Argeș: "Vom putea profita!" - Antena Sport

Bogdan Andone a susținut conferința de presă premergătoare partidei FCSB – FC Argeș. Antrenorul echipei din Trivale a transmis un mesaj de luptă și a dat de înțeles că vrea victoria, în fața campioanei.

Partida FC Argeș – FCSB se va juca duminică, de la ora 21:30. Meciul care contează pentru etapa a 7-a a Ligii 1, va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Ce a spus Bogdan Andone înainte de FCSB – FC Argeș

Antrenorul de la FC Argeș a explicat că jucătorii săi trebuie să pună presiune în meciul cu FCSB. În cazul în care planul tactic va fi respectat, Bogdan Andone a dat de înțeles că elevii săi pot învinge campioana României.

Totuși, acesta a venit și cu un avertisment pentru jucătorii săi și a transmis că duelul va fi unul dificil, în situația în care fotbaliștii de la FC Argeș vor intra temători pe teren.

“Important este cum vom aborda jocul. Dacă vom pune și noi presiune la rândul nostru și vom fi curajoși, cu siguranță, vom putea profita.