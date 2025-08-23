Bogdan Andone, mesaj de luptă înainte de FCSB - FC Argeș: "Vom putea profita!" - Antena Sport

Închide meniul
Alex Ioniță Publicat: 23 august 2025, 18:18

Bogdan Andone a susținut conferința de presă premergătoare partidei FCSB – FC Argeș. Antrenorul echipei din Trivale a transmis un mesaj de luptă și a dat de înțeles că vrea victoria, în fața campioanei.

Partida FC Argeș – FCSB se va juca duminică, de la ora 21:30. Meciul care contează pentru etapa a 7-a a Ligii 1, va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Ce a spus Bogdan Andone înainte de FCSB – FC Argeș

Antrenorul de la FC Argeș a explicat că jucătorii săi trebuie să pună presiune în meciul cu FCSB. În cazul în care planul tactic va fi respectat, Bogdan Andone a dat de înțeles că elevii săi pot învinge campioana României.

Totuși, acesta a venit și cu un avertisment pentru jucătorii săi și a transmis că duelul va fi unul dificil, în situația în care fotbaliștii de la FC Argeș vor intra temători pe teren.

“Important este cum vom aborda jocul. Dacă vom pune și noi presiune la rândul nostru și vom fi curajoși, cu siguranță, vom putea profita.

Dacă vom fi temători și nu vom respecta ceea ce pregătim, va fi un meci destul de dificil pentru că FCSB are un lot extrem de valoros și de numeros. Orice formație vor alinia la startul jocului va fi una foarte bună”, a spus Bogdan Andone, la conferința de presă.

Mamadou Thiam va debuta la FCSB în meciul cu FC Argeș

Elias Charalambous a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu FC Argeș, din etapa a 7-a a sezonului de Liga 1. În cadrul acesteia, antrenorul de la FCSB a anunțat că Mamadou Thiam va debuta în tricoul campioanei.

La conferința de presă, Elias Charalambous a fost întrebat dacă Mamadou Thiam poate juca în cadrul partidei cu FC Argeș. Antrenorul campioanei a explicat că atacantul este pregătit să evolueze și că acesta va fi pe teren la duelul din etapa a 7-a.

“(n.r. Mamadou Thiam e pregătit să joace?) Am avut o întâlnire acum. Se simte foarte bine, e foarte fericit că e aici. Va juca, 100%”, a spus Elias Charalambous, la conferința de presă.

De asemenea, Elias Charalambous a vorbit și despre adversara din etapa a 7-a și a transmis că se așteaptă la un duel dificil.

“După cum știți, toate meciurie din ligă sunt dificile. Avem în față un oponent care are deja 9 puncte. În acest an am pierdut multe puncte la început, trebuie să începem să câștigăm, sper să începem de mâine”, a mai spus antrenorul de la FCSB.

