Mamadou Thiam va debuta la FCSB în meciul cu FC Argeș! Anunțul lui Elias Charalambous: "Va juca, 100%!" - Antena Sport

Elias Charalambous a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu FC Argeș, din etapa a 7-a a sezonului de Liga 1. În cadrul acesteia, antrenorul de la FCSB a anunțat că Mamadou Thiam va debuta în tricoul campioanei.
Meciul FCSB – FC Argeș se va disputa duminică, de la ora 21:30. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.
Elias Charalambous a făcut anunțul: Mamadou Thiam va debuta în FCSB – FC Argeș
La conferința de presă, Elias Charalambous a fost întrebat dacă Mamadou Thiam poate juca în cadrul partidei cu FC Argeș. Antrenorul campioanei a explicat că atacantul este pregătit să evolueze și că acesta va fi pe teren la duelul din etapa a 7-a.
“(n.r. Mamadou Thiam e pregătit să joace?) Am avut o întâlnire acum. Se simte foarte bine, e foarte fericit că e aici. Va juca, 100%”, a spus Elias Charalambous, la conferința de presă.
De asemenea, Elias Charalambous a vorbit și despre adversara din etapa a 7-a și a transmis că se așteaptă la un duel dificil.
“După cum știți, toate meciurie din ligă sunt dificile. Avem în față un oponent care are deja 9 puncte. În acest an am pierdut multe puncte la început, trebuie să începem să câștigăm, sper să începem de mâine”, a mai spus antrenorul de la FCSB.
“Parcă vine din Divizia B” Gigi Becali a pus la zid o vedetă după Aberdeen – FCSB 2-2: “Nu îmi vine să cred”
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost mulţumit de rezultatul de egalitate obţinut de campioana României în Scoţia. În manşa tur a play-off-ului Europa League, FCSB a remizat pe terenul celor de la Aberdeen, scor 2-2.
Chiar dacă a condus cu 2-0, graţie golurilor marcate de Bîrligea şi Olaru, campioana României nu a reuşit să reziste până la final, jucând mai mult de o repriză în inferioritate numerică, după eliminarea lui Juri Cisotti. Chiar şi aşa, Gigi Becali este încrezător că echipa sa se va califica în faza principală Europa League.