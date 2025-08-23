Mamadou Thiam va debuta la FCSB în meciul cu FC Argeș! Anunțul lui Elias Charalambous: "Va juca, 100%!" - Antena Sport

Închide meniul
Mamadou Thiam va debuta la FCSB în meciul cu FC Argeș! Anunțul lui Elias Charalambous: "Va juca, 100%!"

Mamadou Thiam va debuta la FCSB în meciul cu FC Argeș! Anunțul lui Elias Charalambous: "Va juca, 100%!"

Mamadou Thiam va debuta la FCSB în meciul cu FC Argeș! Anunțul lui Elias Charalambous: “Va juca, 100%!”

Alex Ioniță Publicat: 23 august 2025, 17:19

Mamadou Thiam va debuta la FCSB în meciul cu FC Argeș! Anunțul lui Elias Charalambous: Va juca, 100%!

FOTO: AS.ro.

Elias Charalambous a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu FC Argeș, din etapa a 7-a a sezonului de Liga 1. În cadrul acesteia, antrenorul de la FCSB a anunțat că Mamadou Thiam va debuta în tricoul campioanei.

Meciul FCSB – FC Argeș se va disputa duminică, de la ora 21:30. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Elias Charalambous a făcut anunțul: Mamadou Thiam va debuta în FCSB – FC Argeș

La conferința de presă, Elias Charalambous a fost întrebat dacă Mamadou Thiam poate juca în cadrul partidei cu FC Argeș. Antrenorul campioanei a explicat că atacantul este pregătit să evolueze și că acesta va fi pe teren la duelul din etapa a 7-a.

“(n.r. Mamadou Thiam e pregătit să joace?) Am avut o întâlnire acum. Se simte foarte bine, e foarte fericit că e aici. Va juca, 100%”, a spus Elias Charalambous, la conferința de presă.

De asemenea, Elias Charalambous a vorbit și despre adversara din etapa a 7-a și a transmis că se așteaptă la un duel dificil.

“După cum știți, toate meciurie din ligă sunt dificile. Avem în față un oponent care are deja 9 puncte. În acest an am pierdut multe puncte la început, trebuie să începem să câștigăm, sper să începem de mâine”, a mai spus antrenorul de la FCSB.

“Parcă vine din Divizia B” Gigi Becali a pus la zid o vedetă după Aberdeen – FCSB 2-2: “Nu îmi vine să cred”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost mulţumit de rezultatul de egalitate obţinut de campioana României în Scoţia. În manşa tur a play-off-ului Europa League, FCSB a remizat pe terenul celor de la Aberdeen, scor 2-2.

Chiar dacă a condus cu 2-0, graţie golurilor marcate de Bîrligea şi Olaru, campioana României nu a reuşit să reziste până la final, jucând mai mult de o repriză în inferioritate numerică, după eliminarea lui Juri Cisotti. Chiar şi aşa, Gigi Becali este încrezător că echipa sa se va califica în faza principală Europa League.

Aproape ca la orice alt meci, Gigi Becali a avut şi “clienţii” săi. Patronul roş-albaştrilor nu s-a ferit să îl critice pe Vlad Chiricheş şi să spună despre veteranul FCSB-ului că pare un jucător de 19 ani, care vine din Divizia B:

“Nu știu ce se întâmplă cu Chiricheș. Parcă a ajuns un jucător de 19 ani, căruia îi e frică de minge și se ascunde de ea, de parcă vine din Divizia B și a venit la FCSB și se ascunde de minge.

Chiricheș se ascunde de minge. Nu îmi vine să cred!

Aberdeen e o echipă muncitoare, echilibrată, dar nu este periculoasă. Nu ne poate bate la București, nu au cum să ne bată!

Nu au nimic ieșit din comun, vreo surpriză, să vezi pase pe culoar, un-doiuri, drept dovadă, nu au avut nicio ocazie de gol în prima repriză. Clar, mă refer”, a declarat Gigi Becali, potrivit gsp.ro.

