Mamadou Thiam va debuta la FCSB în meciul cu FC Argeș! Anunțul lui Elias Charalambous: "Va juca, 100%!" - Antena Sport

Elias Charalambous a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu FC Argeș, din etapa a 7-a a sezonului de Liga 1. În cadrul acesteia, antrenorul de la FCSB a anunțat că Mamadou Thiam va debuta în tricoul campioanei.

Meciul FCSB – FC Argeș se va disputa duminică, de la ora 21:30. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Elias Charalambous a făcut anunțul: Mamadou Thiam va debuta în FCSB – FC Argeș

La conferința de presă, Elias Charalambous a fost întrebat dacă Mamadou Thiam poate juca în cadrul partidei cu FC Argeș. Antrenorul campioanei a explicat că atacantul este pregătit să evolueze și că acesta va fi pe teren la duelul din etapa a 7-a.

“(n.r. Mamadou Thiam e pregătit să joace?) Am avut o întâlnire acum. Se simte foarte bine, e foarte fericit că e aici. Va juca, 100%”, a spus Elias Charalambous, la conferința de presă.

De asemenea, Elias Charalambous a vorbit și despre adversara din etapa a 7-a și a transmis că se așteaptă la un duel dificil.