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„Cutremur” la CFR Cluj. Neluţu Varga nu a plătit datoria şi clubul ar putea fi exclus din cupele europene

Viviana Moraru Publicat: 16 iulie 2026, 13:28

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„Cutremur la CFR Cluj. Neluţu Varga nu a plătit datoria şi clubul ar putea fi exclus din cupele europene

Neluţu Varga, în tribune, la un meci / Sport Pictures

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CFR Cluj traversează un nou moment extrem de dificil. Neluţu Varga nu a reuşit să plătească datoria de 1,5 milioane şi se anunţă dezastrul la echipa clujeană.

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Finanţatorul de la CFR Cluj a avut termen până pe 15 iulie, ora 23:59, să achite suma de 1,5 milioane de euro, ce reprezintă o datorie către ANAF.

„Cutremur” la CFR Cluj: Neluţu Varga nu a plătit datoria şi clubul ar putea fi exclus din cupele europene

Conform fanatik.ro, Neluţu Varga nu a achitat la timp această datorie, astfel că CFR Cluj urmează să fie exclusă din cupele europene. Sancţiunea se va aplica din sezonul viitor.

În această stagiune, CFR Cluj va evolua în turul doi preliminar de Conference League. Clujenii se vor duela cu învingătoarea „dublei” Alashkert – Yelimay Semey.

Achitarea acestei sume este o cerinţă în procesul de monitorizare post-licenţiere, astfel că ar fi trebuit să se realizeze până pe 15 iulie, cu câteva zile înainte de startul noului sezon de Liga 1.

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Ce spun procedurile de penalizare a FRF

  • controlul costurilor cu echipa, pentru a încuraja costurile legate de performanță, procent din venituri din exploatare + rezultatul net din transferuri alocat costurilor cu echipa (90%, 80%, 70% de la 31.12.2023); încălcarea acestor indicatori va avea ca sancțiuni interzicerea legitimării jucătorilor;
  • capacitatea de plată – lipsa datoriilor către cluburi, angajați, autorități – va avea ca sancțiuni deducerea de puncte (4 puncte în loc de 3/per articol):
  • monitorizare la 15 iulie, pentru datorii rezultate din activități până la 30.06 și scadente la 30.06.
  • monitorizare la 15 octombrie pentru cluburile care rămân cu datorii la verificarea de la 15 iulie; se va sancționa cu 1 punct/articol pentru existența datoriilor scadente la 30.09 din activități desfășurate până la 30.06 (datoriile scadente la 30.09 din activități desfășurate până la 30.06 trebuie să fie plătite până la 15 octombrie)
  • monitorizare la 15 noiembrie pentru cluburile care rămân cu datorii la verificarea de la 15 iulie și/sau 15 octombrie, când se verifică lipsa datoriilor scadente la 30.09, din activități desfășurate până la 30.09 (pentru 2023-2024 nu se iau în calcul datoriile iulie-septembrie) – 3 puncte/articol
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