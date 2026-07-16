CFR Cluj traversează un nou moment extrem de dificil. Neluţu Varga nu a reuşit să plătească datoria de 1,5 milioane şi se anunţă dezastrul la echipa clujeană.

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Finanţatorul de la CFR Cluj a avut termen până pe 15 iulie, ora 23:59, să achite suma de 1,5 milioane de euro, ce reprezintă o datorie către ANAF.

„Cutremur” la CFR Cluj: Neluţu Varga nu a plătit datoria şi clubul ar putea fi exclus din cupele europene

Conform fanatik.ro, Neluţu Varga nu a achitat la timp această datorie, astfel că CFR Cluj urmează să fie exclusă din cupele europene. Sancţiunea se va aplica din sezonul viitor.

În această stagiune, CFR Cluj va evolua în turul doi preliminar de Conference League. Clujenii se vor duela cu învingătoarea „dublei” Alashkert – Yelimay Semey.

Achitarea acestei sume este o cerinţă în procesul de monitorizare post-licenţiere, astfel că ar fi trebuit să se realizeze până pe 15 iulie, cu câteva zile înainte de startul noului sezon de Liga 1.