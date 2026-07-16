N-a durat mult! Ce a reușit Mourinho în doar câteva zile după revenirea la Real Madrid

Jose Mourinho a început săptămâna aceasta cel de-al doilea mandat de antrenor la Real Madrid. Presezonul este abia la început, iar jucătorii Realului care au fost prezenți la Mondial sunt încă în vacanță, însă acest lucru nu l-a oprit pe antrenorul portughez.
Conform Mundo Deportivo, impactul lui Mourinho a fost imediat, iar cei de la Real sunt încântați și impresionați de portughez.
Mourinho schimbă Realul
Pe terenurile de antrenamente de la Valdebebas, Mourinho nu a pierdut timp deloc pentru a-și implementa metodele. El a petrecut multe ore pentru pregătirea sesiunilor de antrenament și este foarte atent la fiecare aspect legat de munca echipei.
Mourinho a mizat pe o intensitate ridicată din primul minut și nu s-a ferit să oprească des antrenamentele pentru a face corecturi sau pentru a cere mai multă concentrare. Mai mult, s-a implicat direct în timpul unor exerciții ale portarilor. Această implicare a fost apreciată în cadrul clubului.
Conform presei spaniole, oamenii din conducerea Realului consideră că Mourinho este varianta ideală pentru a restaura disciplina și unitatea într-un vestiar care a fost cu adevărat fracturat în ultimii ani. Certurile interne, în special cea dintre Tchouameni și Valverde, au certificat faptul că este necesar un lider pe bancă.
Una dintre schimbările implementate de Mourinho este obligația ca jucătorii să ajungă la Valdebebas cu două ore înainte de startul sesiunii de antrenament.
José Mourinho a convoqué tous les joueurs du Real Madrid pour la première séance aujourd’hui à 10 h.
Le dernier joueur à arriver est Gonzalo, à 8 h 20, soit 1 h 40 avant le début de l’entraînement.
La discipline instaurée par Mourinho impressionne déjà l’ensemble du personnel… pic.twitter.com/JsFPuMCVU1
— José Mourinho Show (@Jmshow10) July 14, 2026
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