N-a durat mult! Ce a reușit Mourinho în doar câteva zile după revenirea la Real Madrid

Jose Mourinho a început săptămâna aceasta cel de-al doilea mandat de antrenor la Real Madrid. Presezonul este abia la început, iar jucătorii Realului care au fost prezenți la Mondial sunt încă în vacanță, însă acest lucru nu l-a oprit pe antrenorul portughez.

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Conform Mundo Deportivo, impactul lui Mourinho a fost imediat, iar cei de la Real sunt încântați și impresionați de portughez.

Mourinho schimbă Realul

Pe terenurile de antrenamente de la Valdebebas, Mourinho nu a pierdut timp deloc pentru a-și implementa metodele. El a petrecut multe ore pentru pregătirea sesiunilor de antrenament și este foarte atent la fiecare aspect legat de munca echipei.

Mourinho a mizat pe o intensitate ridicată din primul minut și nu s-a ferit să oprească des antrenamentele pentru a face corecturi sau pentru a cere mai multă concentrare. Mai mult, s-a implicat direct în timpul unor exerciții ale portarilor. Această implicare a fost apreciată în cadrul clubului.

Conform presei spaniole, oamenii din conducerea Realului consideră că Mourinho este varianta ideală pentru a restaura disciplina și unitatea într-un vestiar care a fost cu adevărat fracturat în ultimii ani. Certurile interne, în special cea dintre Tchouameni și Valverde, au certificat faptul că este necesar un lider pe bancă.