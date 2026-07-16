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E gata! Max Verstappen a luat decizia în privința viitorului său! Anunțul făcut de impresar

Alex Masgras Publicat: 16 iulie 2026, 13:30

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E gata! Max Verstappen a luat decizia în privința viitorului său! Anunțul făcut de impresar

Max Verstappen, la Silverstone / Profimedia

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Max Verstappen a fost în centrul atenției în ultimele săptămâni, după ce s-a speculat că e gata să plece de la Red Bull. Totul a fost alimentat de abandonul din Marele Premiu al Marii Britanii, al treilea din acest sezon pentru olandez, care are doar două prezențe pe podium în 2026 (Canada și Austria).

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Mai mult, Verstappen are o clauză în contract prin care poate pleca de la Red Bull dacă nu se află pe primele două locuri ale clasamentului atunci când are loc pauza de vară.

Max Verstappen vrea să rămână la Red Bull până în 2028

Cu doar două etape înainte de această pauză, care va începe după Marele Premiu al Ungariei (24-26 iunie), Max Verstappen se află pe locul 7 și este imposibil să mai ajungă pe locul 2 până atunci.

Reprezentantul lui Verstappen, Razmond Vermeulen, a vorbit însă înaintea Marelui Premiu al Belgiei despre viitorul pilotului olandez și a făcut un anunț categoric. Fostul campion mondial are de gând să își ducă la bun sfârșit contractul cu Red Bull, care este valabil până în 2028:

„S-au scris multe. Realitatea este că vrea să își termine contractul la Red Bull. Are contract până în 2028 și vrea să îl ducă la final”, a declarat Raymond Vermeulen, potrivit marca.com.

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Până atunci, Max Verstappen se pregătește de Marele Premiu al Belgiei, acolo unde a avut mereu parte de o susținere uriașă. Cursa e duminică, de la ora 16:00, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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