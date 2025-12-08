FC Botoşani - Rapid 0-0. Giuleștenii rămân în fruntea clasamentului - Antena Sport

FC Botoşani – Rapid, duelul care a închis etapa a 19-a din Liga 1, s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. Giuleștenii au rămas pe primul loc în clasament, cu două puncte peste echipa lui Leo Grozavu.
Ambele formații au irosit ocazii mari de a deschide scorul, însă Claudiu Petrila a fost cel mai aproape de a înscrie. Acesta a dat pe lângă cu poarta goală.
FC Botoşani – Rapid 0-0
Final de meci!
Min. 78: Zoran Mitrov execută o lovitură liberă, mingea este scoasă de sub bară de Aioani.
Min. 55: Încă o șansă de gol pentru botoșăneni! Bordeianu trage în forță de la 25 de metri, însă Aioani răspunde cu o paradă de zile mari.
Min. 50: Mare ocazie de gol pentru gazde. Mitrov trage în colțul scurt, dar Aioani intervine senzațional!
Min. 46: A început repriza a doua.
Final de primă repriză.
Min. 37: Vine și replica celor de la FC Botoșani! Mitrov a încercat să trimită tare de două ori în fața porții, Aioani a respins de fiecare dată.
Min. 35: O nouă ocazie uriașă pentru Rapid! Koljic trimite în Anestis din interiorul careului de șase metri. Intervenție pentru portarul gazdelor.
Min. 20: Ratare uluitoare pentru Rapid! Claudiu Petrila primește mingea cu poarta goală și trimite pe lângă.
Min. 10: Șansă de gol pentru gazde. Mitrov a șutat slab din interiorul careului, mingea a fost reținută fără probleme de Aioani.
Min. 1: A început meciul.
Echipele de start în FC Botoşani – Rapid:
- FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis – Adams, Miron, Țigănașu, Pavlovic – Bordeianu, Aldair – Mailat, Ongenda, Mitrov – A. Dumitru. Rezerve: Kukic, Munoz Fernandez, Sut, Creț, David, Papa, Pănoiu, Andrei Dumitru, Bodișteanu, Dumiter, Lopez, Ciurel. Antrenor: Leo Grozavu
- Rapid (4-3-3): Aioani – Manea, Ciobotariu, Kramer, Bădescu – Grameni, Keita, Christensen – Dobre, Koljic, Petrila. Rezerve: Stolz, Briciu, Ignat, Onea, Borza, Vulturar, G. Gheorghe, Gojkovic, Micovschi, Jambor, R. Pop. Antrenor: Costel Gâlcă
În cazul unui succes în Moldova, Rapid are şanse de a-şi mări considerabil avansul în fruntea campionatului. De cealaltă parte, giuleştenii vor pierde fotoliul de lider în cazul unui eşec cu Botoşani.
Rapid a învins-o în ultima etapă pe Csikszereda. Trupa lui Costel Gâlcă a dat recital în Giuleşti şi s-a impus cu scorul categoric de 4-1. La mijlocul săptămânii trecute, giuleştenii au fost însă învinşi de FC Argeş, scor 1-2, în a doua etapă a grupelor Cupei României.
Botoşani, de cealaltă parte, a învins-o la limită pe Unirea Slobozia în ultima etapă, scor 1-0, unicul gol al partidei fiind marcat de Sebastian Mailat. La fel ca Rapid, şi trupa lui Leo Grozavu a pierdut în Cupa României, scor 1-3, cu Hermannstadt.
În tur, Rapid a învins-o cu 2-1 pe Botoşani, în Giuleşti. Antoine Baroan a marcat o “dublă”, atacantul fiind exclus din lot de Costel Gâlcă pentru meciul de azi, ca urmare a unor “acte de indisciplină”.
Echipele probabile:
- Botoşani: Anestis – Friday, Miron, Suta, Pavlovic – David, Papa – Dumitru, Ongenda, Mailat – Dumiter.
- Antrenor: Leo Grozavo.
- Rapid: Aioani – Onea, Kramer, Bolgado, Braun – Christensen, Vulturar, Keita – Dobre, Koljic, Petrila.
- Antrenor: Costel Gâlcă.
