FC Botoşani - Rapid 0-0. Giuleștenii rămân în fruntea clasamentului - Antena Sport

Min. 37: Vine și replica celor de la FC Botoșani! Mitrov a încercat să trimită tare de două ori în fața porții, Aioani a respins de fiecare dată.

Min. 35: O nouă ocazie uriașă pentru Rapid! Koljic trimite în Anestis din interiorul careului de șase metri. Intervenție pentru portarul gazdelor.

Min. 20: Ratare uluitoare pentru Rapid! Claudiu Petrila primește mingea cu poarta goală și trimite pe lângă.

Min. 10: Șansă de gol pentru gazde. Mitrov a șutat slab din interiorul careului, mingea a fost reținută fără probleme de Aioani.

Min. 1: A început meciul.

Echipele de start în FC Botoşani – Rapid:

FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis – Adams, Miron, Țigănașu, Pavlovic – Bordeianu, Aldair – Mailat, Ongenda, Mitrov – A. Dumitru. Rezerve: Kukic, Munoz Fernandez, Sut, Creț, David, Papa, Pănoiu, Andrei Dumitru, Bodișteanu, Dumiter, Lopez, Ciurel. Antrenor: Leo Grozavu

În cazul unui succes în Moldova, Rapid are şanse de a-şi mări considerabil avansul în fruntea campionatului. De cealaltă parte, giuleştenii vor pierde fotoliul de lider în cazul unui eşec cu Botoşani.

Rapid a învins-o în ultima etapă pe Csikszereda. Trupa lui Costel Gâlcă a dat recital în Giuleşti şi s-a impus cu scorul categoric de 4-1. La mijlocul săptămânii trecute, giuleştenii au fost însă învinşi de FC Argeş, scor 1-2, în a doua etapă a grupelor Cupei României.

Botoşani, de cealaltă parte, a învins-o la limită pe Unirea Slobozia în ultima etapă, scor 1-0, unicul gol al partidei fiind marcat de Sebastian Mailat. La fel ca Rapid, şi trupa lui Leo Grozavu a pierdut în Cupa României, scor 1-3, cu Hermannstadt.

În tur, Rapid a învins-o cu 2-1 pe Botoşani, în Giuleşti. Antoine Baroan a marcat o “dublă”, atacantul fiind exclus din lot de Costel Gâlcă pentru meciul de azi, ca urmare a unor “acte de indisciplină”.

Echipele probabile: