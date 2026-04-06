Cui i-a dedicat Filipe Coelho victoria cu CFR Cluj: “Este un moment prost pentru el”

Universitatea Craiova a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia CFR Cluj, în etapa a treia din play-off-ul Ligii 1.

La final de meci, antrenorul Filipe Coelho a anunţat că victoria îi este dedicată lui Pavlo Isenko. Portarul a suferit o intervenţie chirurgicală. El s-a operat de ligamente încrucişate şi lipseşte până la final de sezon.

“Este bine că putem juca bine contra unor echipe bune. Este bine că putem concura, că suntem implicaţi. Cred că am făcut o muncă bună şi merităm cele trei puncte. A fost o săptămână dificilă pentru noi, pentru Isenko este un jucător important. Este un moment prost pentru el. Cred că grupul a dedicat această victorie pentru el”, a spus tehnicianul la Digi Sport.

El a vorbit şi despre susţinerea fanilor: “Am văzut cum suporterii ne-au împins în direcţia bună. Echipa a jucat bine, dar suporterii ne-au ajutat mult”.

Cât priveşte lupta la tilu, Filipe Coelho crede că lupta rămâne deschisă la titlu, chiar dacă Universitatea Cluj şi Universitatea Craiova s-au distanţat în clasament. “Este o luptă între şase echipe pentru titlu. E prea devreme. Multe echipe sunt bune. Au arătat momente bune”, a mai spus antrenorul oltenilor.