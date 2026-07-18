„E perfecțiunea”. Gică Hagi, cuvinte uriașe despre Nadia Comăneci la 50 de ani de la primul 10. Laude și pentru Ion Țiriac

Gică Hagi a fost prezent la inaugurarea Sălii „Nadia Comăneci”, din Otopeni. Evenimentul a avut loc în ziua în care s-au împlinit 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii, primit de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976.

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Gică Hagi a avut un discurs superb la adresa Nadiei Comăneci. „Regele” și-a exprimat admirația față de reușitele istorice ale „Zeiței de la Montreal”.

Gică Hagi, cuvinte uriașe despre Nadia Comăneci, la 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal

Gică Hagi a fost impresionat și de sala de gimnastică pe care Ion Țiriac a construit-o pentru Nadia Comăneci. Lucrările au durat doar nouă luni și au costat suma de opt milioane de euro.

„Regele” a mai declarat că Nadia Comăneci a fost o inspirație în cariera sa. Selecționerul României a avut doar cuvinte de laudă și pentru Ion Țiriac, pe care l-a descris ca fiind „unic”.

„Felicitări domnului Ţiriac pentru că a avut această iniţiativă. De Nadia ce să mai zicem, e perfecţiunea. O româncă care ne-a făcut, ne face şi vom fi întotdeauna mândri de ea. Ne-a arătat direcţia în sport, aceea de a încerca să fii cel mai bun. Domnul Ţiriac e unic prin tot ce face. Am fost înăuntru, e un sprijin pentru copii, o iniţiativă foarte bună. În copii trebuie să investim mult ca să ajungă să reprezinte România, toţi muncim pentru România.