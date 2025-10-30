Când semnează Daniel Pancu cu CFR Cluj. Reacţia lui Neluţu Varga despre noul antrenor al clujenilor - Antena Sport

Închide meniul
Când semnează Daniel Pancu cu CFR Cluj. Reacţia lui Neluţu Varga despre noul antrenor al clujenilor

Publicat: 30 octombrie 2025, 12:38

Daniel Pancu, în timpul unui meci/ Profimedia

S-a aflat când semnează Daniel Pancu cu CFR Cluj. Neluţu Varga a făcut anunţul despre cel care se pregăteşte să-i preia pe clujeni, după plecarea lui Andrea Mandorlini.

Daniel Pancu urmează să se întâlnească azi, la Bucureşti, cu preşedintele de la CFR Cluj, Iuliu Mureşan. Cele două părţi vor pune la punct toate detaliile, iar dacă totul va decurge conform planurilor, atunci fostul selecţioner U21 va semna cu clujenii.

Daniel Pancu e aşteptat să semneze azi cu CFR Cluj

Conform fanatik.ro, Daniel Pancu s-a înţeles deja cu Neluţu Varga şi urmează să semneze cu CFR Cluj un contract valabil până la finalul sezonului, cu opţiune de prelungire. “Pancone” va avea un salariu de 14.000 de euro pe banca clujenilor.

Neluţu Varga a confirmat faptul că s-a înţeles cu Daniel Pancu şi acesta va semna contractul cu CFR Cluj după ce se vor discuta şi ultimele detalii din înţelegerea sa cu clubul din Gruia.

“Dacă tot ce am discutat la telefon cu Daniel Pancu este în regulă și va fi pus pe hârtie, atunci va fi noul antrenor al CFR-ului”, a declarat Neluţu Varga, conform sursei citate anterior.

Totodată, Daniel Pancu nu va sta pe banca celor de la CFR Cluj la duelul de vineri, din Liga 1, cu Dinamo. Sursa citată anterior a menţionat faptul că antrenorul a pus această condiţie atunci când s-a înţeles cu Neluţu Varga, să preia echipa după partida cu “câinii” de la Bucureşti.

Astfel, Daniel Pancu e aşteptat să debuteze pe banca celor de la CFR Cluj la meciul cu Unirea Slobozia, din prima etapă a returului din Liga 1. Meciul se va disputa pe 8 noiembrie, de la ora 17:30.

1 Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi” 2 EXCLUSIVIoan Suciu, şedinţă de urgenţă de 4 ore cu Denisa Golgotă, după scandalul din gimnastică: “Cel care a greşit o să plătească” 3 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană 4 Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Anunţul lui Victor Angelescu 5 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială” 6 Revenire importantă la Rapid pentru derby-ul cu Universitatea Craiova. Titularul lui Costel Gâlcă s-a refăcut
