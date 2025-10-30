Când semnează Daniel Pancu cu CFR Cluj. Reacţia lui Neluţu Varga despre noul antrenor al clujenilor - Antena Sport

S-a aflat când semnează Daniel Pancu cu CFR Cluj. Neluţu Varga a făcut anunţul despre cel care se pregăteşte să-i preia pe clujeni, după plecarea lui Andrea Mandorlini.

Daniel Pancu urmează să se întâlnească azi, la Bucureşti, cu preşedintele de la CFR Cluj, Iuliu Mureşan. Cele două părţi vor pune la punct toate detaliile, iar dacă totul va decurge conform planurilor, atunci fostul selecţioner U21 va semna cu clujenii.

Daniel Pancu e aşteptat să semneze azi cu CFR Cluj

Conform fanatik.ro, Daniel Pancu s-a înţeles deja cu Neluţu Varga şi urmează să semneze cu CFR Cluj un contract valabil până la finalul sezonului, cu opţiune de prelungire. “Pancone” va avea un salariu de 14.000 de euro pe banca clujenilor.

Neluţu Varga a confirmat faptul că s-a înţeles cu Daniel Pancu şi acesta va semna contractul cu CFR Cluj după ce se vor discuta şi ultimele detalii din înţelegerea sa cu clubul din Gruia.

“Dacă tot ce am discutat la telefon cu Daniel Pancu este în regulă și va fi pus pe hârtie, atunci va fi noul antrenor al CFR-ului”, a declarat Neluţu Varga, conform sursei citate anterior.