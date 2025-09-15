Când vor debuta Kurt Zouma și Islam Slimani la CFR Cluj. Anunțul făcut de Cristi Balaj - Antena Sport

CFR Cluj a reușit câteva mutări de marcă în această perioadă de transferuri, Kurt Zouma fiind de departe cel mai răsunător. Ardelenii l-au adus în Gruia și pe Islam Slimani, iar suporterii așteaptă cu nerăbdare debutul celor doi.
Cristi Balaj, președintele formației patronate de Neluțu Varga, a oferit informații noi despre cei doi fotbaliști sosiți la CFR și a explicat când vor putea fi pe teren.
Când debutează Zouma și Slimani la CFR? Răspunsul dat de Cristi Balaj
CFR Cluj are un start de sezon dezastruos, având rezultate modeste în campionat. Formația din Gruia a început stagiunea cu Dan Petrescu, însă după eliminarea rușinoasă din Conference League, locul „bursucului” pe bancă a fost luat de Andrea Mandorlini.
Culmea, conducerea ardelenilor a adus jucători cu CV-uri impresionante, iar Cristi Balaj a lămurit situația celor mai sonore nume sosite la Cluj: Kurt Zouma și Islam Slimani.
„Este important când intră în teren care e forma lor fizică. M-aş hazarda să dau pronosticuri, pot interveni accidentări sau să nu fie respectat termenul pe care l-am dat. Ar însemna să pun o oarecare presiune.
Nu ăsta e interesul. Interesul este ca în momentul în care intră să fie pregătiţi fizic, pentru că atunci previi şi accidentările. Slimani e mai avansat puţin faţă de Zouma, aşa este.
Antrenorul decide dacă joacă etapa viitoare. În condiţiile în care Louis Munteanu este accidentat şi am renunţat la Postolachi şi Gjorgjievski”, a declarat Cristi Balaj, potrivit fanatik.ro.
