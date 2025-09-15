Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Când vor debuta Kurt Zouma și Islam Slimani la CFR Cluj. Anunțul făcut de Cristi Balaj - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Când vor debuta Kurt Zouma și Islam Slimani la CFR Cluj. Anunțul făcut de Cristi Balaj

Când vor debuta Kurt Zouma și Islam Slimani la CFR Cluj. Anunțul făcut de Cristi Balaj

Daniel Işvanca Publicat: 15 septembrie 2025, 16:13

Comentarii
Când vor debuta Kurt Zouma și Islam Slimani la CFR Cluj. Anunțul făcut de Cristi Balaj

Cristi Balaj, președinte CFR Cluj / SPORT PICTURES

CFR Cluj a reușit câteva mutări de marcă în această perioadă de transferuri, Kurt Zouma fiind de departe cel mai răsunător. Ardelenii l-au adus în Gruia și pe Islam Slimani, iar suporterii așteaptă cu nerăbdare debutul celor doi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristi Balaj, președintele formației patronate de Neluțu Varga, a oferit informații noi despre cei doi fotbaliști sosiți la CFR și a explicat când vor putea fi pe teren.

Când debutează Zouma și Slimani la CFR? Răspunsul dat de Cristi Balaj

CFR Cluj are un start de sezon dezastruos, având rezultate modeste în campionat. Formația din Gruia a început stagiunea cu Dan Petrescu, însă după eliminarea rușinoasă din Conference League, locul „bursucului” pe bancă a fost luat de Andrea Mandorlini.

Culmea, conducerea ardelenilor a adus jucători cu CV-uri impresionante, iar Cristi Balaj a lămurit situația celor mai sonore nume sosite la Cluj: Kurt Zouma și Islam Slimani.

„Este important când intră în teren care e forma lor fizică. M-aş hazarda să dau pronosticuri, pot interveni accidentări sau să nu fie respectat termenul pe care l-am dat. Ar însemna să pun o oarecare presiune.

Reclamă
Reclamă

Nu ăsta e interesul. Interesul este ca în momentul în care intră să fie pregătiţi fizic, pentru că atunci previi şi accidentările. Slimani e mai avansat puţin faţă de Zouma, aşa este.

Antrenorul decide dacă joacă etapa viitoare. În condiţiile în care Louis Munteanu este accidentat şi am renunţat la Postolachi şi Gjorgjievski”, a declarat Cristi Balaj, potrivit fanatik.ro.

Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplăSalariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Bătaie generală în centrul oraşului Galați, după ce două fete de 13 și 15 ani s-au luat la pumni și picioare
Observator
Bătaie generală în centrul oraşului Galați, după ce două fete de 13 și 15 ani s-au luat la pumni și picioare
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
Fanatik.ro
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
15:44
Ce îl aşteaptă pe Ianis Hagi la Alanyaspor! Dezvăluirile făcute de Bogdan Stancu
15:34
Neluţu Varga, anunţ despre viitorul lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj. Ce a spus despre noile transferuri
15:20
România, învinsă şi de Olanda la Campionatul Mondial de volei din Filipine
15:04
VideoCe a făcut Ştefan Baiaram, la scurt timp după ce i-a provocat o criză de nervi lui Mirel Rădoi
14:13
Cristi Balaj vrea să-şi dea demisia de la CFR Cluj: “E frustrant! O să am o discuţie cu domnul Varga”
14:06
Petrolul – Dinamo LIVE TEXT, 21:00. “Câinii”, fără eşec de cinci etape. Echipele probabile
Vezi toate știrile
1 Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului 2 UPDATEMirel Rădoi, întins pe jos în vestiar după criza nervoasă din meciul cu Farul! Medicii au intervenit imediat 3 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la FCSB după egalul cu Csikszereda: “Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal” 4 “Nu mai ştiu cu cine să joc” Gigi Becali anunţă un transfer după Csikszereda – FCSB 1-1: “Asta ne trebuie” 5 Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda – FCSB 1-1 6 Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena