Islam Slimani, primele cuvinte după transferul la CFR Cluj: „Am jucat cu fotbaliști extraordinari” - Antena Sport

După Kurt Zouma, Islam Slimani este al doilea cel mai tare transfer făcut de CFR Cluj în acest sezon. Chiar dacă are 37 de ani, cel mai important marcatori din istoria naționalei Algeriei are obiective mari, cel mai important fiind prezența la Cupa Mondială de anul viitor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu 40 de apariții în cel mai tare campionat al lumii (Premier League), atacantul este gata să-și arate calitățile și în Liga 1. Pentru a-i face loc algerianului, CFR Cluj l-a cedat pe Virgiliu Postolachi la rivala ”U”.

Islam Slimani, planuri mari alături de CFR Cluj: „Am găsit un club bine organizat”

Cu un CV impresionant de partea sa, Islam Slimani a semnat un contract valabil pe un sezon cu cei de la CFR Cluj. Gruparea antrenată de Andrea Mandorlini va avea în lot un atacant experimentat, cu reușite în cele mai tari campionate ale lumii.

Internaționalul algerian a oferit și primul interviu din postura de jucător al ardelenilor, iar acesta a transmis că experiența cumulată în ultimii ani îl va ajuta să se adapteze în Gruia, dar îi va ajuta și pe coechipierii săi.

„Sunt foarte fericit să fiu aici, la un club mare din România. Abia aștept să încep, să conduc echipa și să întâlnesc fanii. Vreau să marchez cât mai multe goluri și să ajut echipa să își atingă obiectivele. Am jucat cu fotbaliști extraordinari, de la Mahrez la Fabregas, și am învățat ce înseamnă disciplina și mentalitatea de campion.