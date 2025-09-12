Islam Slimani, primele cuvinte după transferul la CFR Cluj: „Am jucat cu fotbaliști extraordinari” - Antena Sport

După Kurt Zouma, Islam Slimani este al doilea cel mai tare transfer făcut de CFR Cluj în acest sezon. Chiar dacă are 37 de ani, cel mai important marcatori din istoria naționalei Algeriei are obiective mari, cel mai important fiind prezența la Cupa Mondială de anul viitor.
Cu 40 de apariții în cel mai tare campionat al lumii (Premier League), atacantul este gata să-și arate calitățile și în Liga 1. Pentru a-i face loc algerianului, CFR Cluj l-a cedat pe Virgiliu Postolachi la rivala ”U”.
Islam Slimani, planuri mari alături de CFR Cluj: „Am găsit un club bine organizat”
Cu un CV impresionant de partea sa, Islam Slimani a semnat un contract valabil pe un sezon cu cei de la CFR Cluj. Gruparea antrenată de Andrea Mandorlini va avea în lot un atacant experimentat, cu reușite în cele mai tari campionate ale lumii.
Internaționalul algerian a oferit și primul interviu din postura de jucător al ardelenilor, iar acesta a transmis că experiența cumulată în ultimii ani îl va ajuta să se adapteze în Gruia, dar îi va ajuta și pe coechipierii săi.
„Sunt foarte fericit să fiu aici, la un club mare din România. Abia aștept să încep, să conduc echipa și să întâlnesc fanii. Vreau să marchez cât mai multe goluri și să ajut echipa să își atingă obiectivele. Am jucat cu fotbaliști extraordinari, de la Mahrez la Fabregas, și am învățat ce înseamnă disciplina și mentalitatea de campion.
La Cluj, vreau să le transmit aceste lucruri tinerilor. Pot să îi ajut să progreseze zi de zi. Am găsit un club bine organizat, iar Clujul e un oraș în care ai multe lucruri de făcut. Totul m-a făcut să mă simt bine încă de la început.
Avem un sezon lung, cu multe meciuri, iar noi vom face tot ce putem pentru a-i face fericiți pe suporteri”, a declarat Islam Slimani, într-un material publicat de CFR Cluj pe contul oficial de YouTube.
CV-ul lui Islam Slimani, noul atacant de la CFR Cluj
După 3 ani petrecuți în Liga Portugal, competiție care se vede LIVE în AntenaPLAY, atacantul algerian a ajuns la Leicester, în schimbul sumei de 31 de milioane de euro. În tricoul „vulpilor” a adunat 47 de meciuri, în care a marcat de 13 ori și a oferit 7 pase decisive.
Mai apoi, Slimani a bifat prezențe la alte echipe importante, precum Newcastle, Fenerbahce, Monaco sau Lyon. A mai îmbrăcat tricoul lui Sporting pentru câteva luni, în 2022, iar, în vara aceluiași an, a ajuns la Stade Brestois.
În anul următor a semnat cu Anderlecht, iar, după plecarea de la echipa din Belgia a avut o „aventură” în Brazilia, la Coritiba. Islam Slimani avea să semneze cu KV Mechelen, în iarna lui 2024. În toamnă s-a întors în țara natală, la CR Belouizdad, care l-a împrumutat la Westerlo în iarna aceluiași an. Atacantul a părăsit echipa algeriană după expirarea împrumutului în Belgia, iar CFR Cluj l-a transferat din postura de jucător liber de contract.
La echipa națională a Algeriei a adunat 102 selecții, în care a marcat de 47 de ori. Alături de selecționata sa, Slimani a câștigat Cupa Africii, în 2019.
În momentul de față, Islam Slimani este cotat la suma de 500.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. A atins cea mai mare cotă de piață în 2016: 25.000.000 de euro.
