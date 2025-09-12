Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Islam Slimani, primele cuvinte după transferul la CFR Cluj: „Am jucat cu fotbaliști extraordinari” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Islam Slimani, primele cuvinte după transferul la CFR Cluj: „Am jucat cu fotbaliști extraordinari”
VIDEO

Islam Slimani, primele cuvinte după transferul la CFR Cluj: „Am jucat cu fotbaliști extraordinari”

Daniel Işvanca Publicat: 12 septembrie 2025, 17:07

Comentarii
Islam Slimani, primele cuvinte după transferul la CFR Cluj: Am jucat cu fotbaliști extraordinari”

Islam Slimani, prezentat oficial la CFR Cluj / Facebook CFR 1907 Cluj

După Kurt Zouma, Islam Slimani este al doilea cel mai tare transfer făcut de CFR Cluj în acest sezon. Chiar dacă are 37 de ani, cel mai important marcatori din istoria naționalei Algeriei are obiective mari, cel mai important fiind prezența la Cupa Mondială de anul viitor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu 40 de apariții în cel mai tare campionat al lumii (Premier League), atacantul este gata să-și arate calitățile și în Liga 1. Pentru a-i face loc algerianului, CFR Cluj l-a cedat pe Virgiliu Postolachi la rivala ”U”.

Islam Slimani, planuri mari alături de CFR Cluj: „Am găsit un club bine organizat”

Cu un CV impresionant de partea sa, Islam Slimani a semnat un contract valabil pe un sezon cu cei de la CFR Cluj. Gruparea antrenată de Andrea Mandorlini va avea în lot un atacant experimentat, cu reușite în cele mai tari campionate ale lumii.

Internaționalul algerian a oferit și primul interviu din postura de jucător al ardelenilor, iar acesta a transmis că experiența cumulată în ultimii ani îl va ajuta să se adapteze în Gruia, dar îi va ajuta și pe coechipierii săi.

„Sunt foarte fericit să fiu aici, la un club mare din România. Abia aștept să încep, să conduc echipa și să întâlnesc fanii. Vreau să marchez cât mai multe goluri și să ajut echipa să își atingă obiectivele. Am jucat cu fotbaliști extraordinari, de la Mahrez la Fabregas, și am învățat ce înseamnă disciplina și mentalitatea de campion.

Reclamă
Reclamă

La Cluj, vreau să le transmit aceste lucruri tinerilor. Pot să îi ajut să progreseze zi de zi. Am găsit un club bine organizat, iar Clujul e un oraș în care ai multe lucruri de făcut. Totul m-a făcut să mă simt bine încă de la început.

Avem un sezon lung, cu multe meciuri, iar noi vom face tot ce putem pentru a-i face fericiți pe suporteri”, a declarat Islam Slimani, într-un material publicat de CFR Cluj pe contul oficial de YouTube.

Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în ItaliaCum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
Reclamă

CV-ul lui Islam Slimani, noul atacant de la CFR Cluj

După 3 ani petrecuți în Liga Portugal, competiție care se vede LIVE în AntenaPLAY, atacantul algerian a ajuns la Leicester, în schimbul sumei de 31 de milioane de euro. În tricoul „vulpilor” a adunat 47 de meciuri, în care a marcat de 13 ori și a oferit 7 pase decisive.

Mai apoi, Slimani a bifat prezențe la alte echipe importante, precum Newcastle, Fenerbahce, Monaco sau Lyon. A mai îmbrăcat tricoul lui Sporting pentru câteva luni, în 2022, iar, în vara aceluiași an, a ajuns la Stade Brestois.

În anul următor a semnat cu Anderlecht, iar, după plecarea de la echipa din Belgia a avut o „aventură” în Brazilia, la Coritiba. Islam Slimani avea să semneze cu KV Mechelen, în iarna lui 2024. În toamnă s-a întors în țara natală, la CR Belouizdad, care l-a împrumutat la Westerlo în iarna aceluiași an. Atacantul a părăsit echipa algeriană după expirarea împrumutului în Belgia, iar CFR Cluj l-a transferat din postura de jucător liber de contract.

La echipa națională a Algeriei a adunat 102 selecții, în care a marcat de 47 de ori. Alături de selecționata sa, Slimani a câștigat Cupa Africii, în 2019.

În momentul de față, Islam Slimani este cotat la suma de 500.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. A atins cea mai mare cotă de piață în 2016: 25.000.000 de euro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Experiment mașină vs. metrou. Cât durează drumul de la Grozăveşti la Piaţa Unirii
Observator
Experiment mașină vs. metrou. Cât durează drumul de la Grozăveşti la Piaţa Unirii
Vladimir Screciu, transfer de ultimă oră de la Universitatea Craiova? Echipa care forţează mutarea în ultimele zile de mercato: “Ar fi o lovitură”
Fanatik.ro
Vladimir Screciu, transfer de ultimă oră de la Universitatea Craiova? Echipa care forţează mutarea în ultimele zile de mercato: “Ar fi o lovitură”
17:07
VIDEOBernadette Szocs – Sun Yingsha 1-3. Cea mai bună jucătoare a lumii a eliminat-o pe româncă de la WTT Champions Macao
16:44
Italienii pun presiune pe Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu Juventus: „Nu a fost prima opțiune”
16:40
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 12 septembrie
16:37
Decizia luată de Adrian Mititelu, după ce FCU Craiova a fost exclusă din toate competițiile
16:29
CFR Cluj a blocat transferul jucătorului cotat la 1,2 milioane de euro! Motivul din spatele acestei decizii
15:48
“Gheorghe Hagi n-ar trebui să fie selecționer”. Raul Rusescu, opinie tranșantă contra curentului
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României 2 FRF avea 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care era varianta de urgenţă 3 Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala: “Era primul OUT” 4 UPDATEMircea Lucescu rămâne selecţionerul naţionalei, după şedinţa avută cu Răzvan Burleanu 5 Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru 6 FCU Craiova, comunicat în forță după excluderea din toate competițiile! Atac dur la adresa FRF: “Manieră abuzivă”
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic