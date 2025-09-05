Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Salariul uriaş pe care Kurt Zouma îl are la CFR Cluj: "S-a enervat Neluțu" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Salariul uriaş pe care Kurt Zouma îl are la CFR Cluj: “S-a enervat Neluțu”

Salariul uriaş pe care Kurt Zouma îl are la CFR Cluj: “S-a enervat Neluțu”

Publicat: 5 septembrie 2025, 13:45

Comentarii
Salariul uriaş pe care Kurt Zouma îl are la CFR Cluj: S-a enervat Neluțu

Kurt Zouma, la prezentarea la CFR Cluj

Kurt Zouma reprezintă unul dintre cele mai tari transferuri din istoria Ligii 1, iar salariul său este unul pe măsură. Cel puţin aşa susţine Giovanni Becali, cel care a anunţat că Neluţu Varga a vrut să le arate tuturor că CFR Cluj rămâne o forţă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Zouma este cel mai bine cotat jucător din Liga 1, 10 milioane de euro, şi va avea un salariu anual de un milion de euro, la care se aduagă şi prime importante, în funcţie de performanţele din campionat şi din cupele europene.

Kurt Zouma, salariu de un milion de euro la CFR Cluj

“M-a surprins. Cred că o să ia un milion. Poate să fie. Are și prime de jocuri de cupă europeană. Nu pot să înțeleg. E o lovitură. S-au adus jucători necunoscuți. În afară de Kamara, nu știa nimeni cine sunt ăia.”

S-a enervat Neluțu. Hai să vă aduc eu un jucător. Să vedeți ce jucători vă aduc. Dați-i pe ăștia afară. El mai are timp. Mai are până luni seara timp”, a spus Giovanni Becali, citat de fanatik.ro.

Cine l-a convins pe Kurt Zouma să vină la CFR Cluj

Kurt Zouma a dezvăluit cine l-a convins să semneze cu CFR Cluj. Fostul câștigător de Liga Campionilor a dezvăluit că a fost sunat de Karlo Muhar, fostul său coleg de la Al Orobah și actualul coechipier din Gruia.

Reclamă
Reclamă

“L-am sunat pe Karlo Muhar și mi-a spus: «Te rog, vino, o să iubești clubul, o să iubești orașul, o să iubești oameni, totul este bine în ceea ce privește orașul și despre viața de aici. Doar vino și vei vedea, voi fi aici să te ajut». Îi mulțumesc!”, a declarat Kurt Zouma, în primul interviu oferit după transferul la CFR Cluj.

Kurt Zouma, ajuns la 30 de ani, a semnat un contract valabil pe două sezoane cu CFR Cluj. Francezul și-a încheiat contractul cu West Ham în această vară, și s-a înțeles cu clujenii din postura de jucător liber de contract.

OMV pregăteşte un val masiv de concedieri în toată lumea. Petrom, cea mai afectatăOMV pregăteşte un val masiv de concedieri în toată lumea. Petrom, cea mai afectată
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
Observator
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
Bombă! Andrei Borza, la un pas de a fi coleg cu Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. Giovanni Becali: „2 milioane de dolari pe an”
Fanatik.ro
Bombă! Andrei Borza, la un pas de a fi coleg cu Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. Giovanni Becali: „2 milioane de dolari pe an”
14:44
Mike Tyson şi Floyd Mayweather se vor întâlni în ring! Când va avea loc marele meci: “Îi va dăuna sănătăţii”
14:30
LIVE VIDEOPrimul antrenament al MP al Italiei e ACUM. Cursa de la Monza e duminică (15:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
14:00
Dennis Man, în lotul de Liga Campionilor al lui PSV. Dueluri tari cu Liverpool şi Bayern Munchen
14:00
UPDATERomânia – Canada LIVE VIDEO (21:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Continuă drumul spre World Cup pentru „tricolorii” lui Lucescu
13:31
Performanţă uriaşă pentru România: aur şi bronz la Campionatele Balcanice de seniori
13:24
VideoSuperMondial, Răducioiu faţă în faţă cu legenda lui Inter, Javier Zanetti! Vineri, 23:30, la Antena 1
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu a numit jucătorul care are „ușa închisă” la echipa națională: “Prefer să nu-l mai chem” 2 Spania a dat recital cu Bulgaria. Germania, eșec cu Slovacia. Rezultatele serii din preliminariile CM 2026 3 “E ultimul preţ” Suma pe care i-a cerut-o Neluţu Varga lui Gigi Becali, pentru un nou transfer de la CFR la FCSB 4 Dinamo Kiev, reacție fermă după scandalul uriaș provocat de Vladislav Blănuță în Ucraina: „Greșeli din trecut” 5 Mesajul transmis de Vladislav Blănuță, după scandalul provocat în Ucraina. Ce a postat Dinamo Kiev 6 Dinamo a „pus ochii” pe un fundaș de la CFR Cluj! Anunțul lui Andrei Nicolescu: “Suntem interesați”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut