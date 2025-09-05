Salariul uriaş pe care Kurt Zouma îl are la CFR Cluj: "S-a enervat Neluțu" - Antena Sport

Kurt Zouma reprezintă unul dintre cele mai tari transferuri din istoria Ligii 1, iar salariul său este unul pe măsură. Cel puţin aşa susţine Giovanni Becali, cel care a anunţat că Neluţu Varga a vrut să le arate tuturor că CFR Cluj rămâne o forţă.
Zouma este cel mai bine cotat jucător din Liga 1, 10 milioane de euro, şi va avea un salariu anual de un milion de euro, la care se aduagă şi prime importante, în funcţie de performanţele din campionat şi din cupele europene.
Kurt Zouma, salariu de un milion de euro la CFR Cluj
“M-a surprins. Cred că o să ia un milion. Poate să fie. Are și prime de jocuri de cupă europeană. Nu pot să înțeleg. E o lovitură. S-au adus jucători necunoscuți. În afară de Kamara, nu știa nimeni cine sunt ăia.”
S-a enervat Neluțu. Hai să vă aduc eu un jucător. Să vedeți ce jucători vă aduc. Dați-i pe ăștia afară. El mai are timp. Mai are până luni seara timp”, a spus Giovanni Becali, citat de fanatik.ro.
Cine l-a convins pe Kurt Zouma să vină la CFR Cluj
Kurt Zouma a dezvăluit cine l-a convins să semneze cu CFR Cluj. Fostul câștigător de Liga Campionilor a dezvăluit că a fost sunat de Karlo Muhar, fostul său coleg de la Al Orobah și actualul coechipier din Gruia.
“L-am sunat pe Karlo Muhar și mi-a spus: «Te rog, vino, o să iubești clubul, o să iubești orașul, o să iubești oameni, totul este bine în ceea ce privește orașul și despre viața de aici. Doar vino și vei vedea, voi fi aici să te ajut». Îi mulțumesc!”, a declarat Kurt Zouma, în primul interviu oferit după transferul la CFR Cluj.
Kurt Zouma, ajuns la 30 de ani, a semnat un contract valabil pe două sezoane cu CFR Cluj. Francezul și-a încheiat contractul cu West Ham în această vară, și s-a înțeles cu clujenii din postura de jucător liber de contract.
