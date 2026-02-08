"Care e cea mai puternică armă a lui Dinamo?". Răspunsul dat de Filipe Coelho înainte de derby-ul Univ. Craiova - Antena Sport

Filipe Coelho a susținut un interviu pentru pagina oficială a Universității Craiova cu o zi înainte de derby-ul pe care oltenii îl vor disputa la București împotriva lui Dinamo. Tehnicianul portughez a fost printre altele întrebat și despre cel mai important atu pe care îl au alb-roșiii, moment în care a vorbit despre Zeljko Kopic.

Dinamo și Universitatea Craiova se vor întâlni luni în derby-ul etapei cu numărul 26 din Liga 1, meci care a fost prefațat atât de tabăra gazdelor, cât și de cea a oaspeților. După ce Zeljko Kopic a susținut conferința de presă, unde a vorbit și despre situația lui Kennedy Boateng, a venit rândul lui Filipe Coelho să prefațeze și el partida.

Filipe Coelho, laude pentru Kopic înainte de Dinamo – Univ. Craiova

Portughezul a vorbit pentru pagina oficială a clubului din Bănie, iar una dintre întrebările primite a fost următoarea: “Care e cea mai puternică armă a lui Dinamo?“.

Coelho nu a ezitat să răspundă și l-a catalogat pe Zeljko Kopic drept principalul atu al alb-roșiilor. Lusitanul a ținut să puncteze însă că și echipa sa are puncte tari, semn că este gata să se lupte în derby.

“Au un antrenor care e la club de mult timp, care cunoaște bine echipa, jucătorii, acest tip de meciuri. Au multe puncte (n.r. tari), dar evident, și noi avem punctele noastre tari, e important“, a spus Coelho.