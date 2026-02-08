Reacţia lui Zeljko Kopic, după anunţul că Boateng va pleca de la Dinamo: "Acest club merită respect" - Antena Sport

Închide meniul
Reacţia lui Zeljko Kopic, după anunţul că Boateng va pleca de la Dinamo: “Acest club merită respect”

Alex Masgras Publicat: 8 februarie 2026, 17:05

Zeljko Kopic, în timpul unei conferinţe de presă la Dinamo/ Profimedia

Andrei Nicolescu, preşedintele lui Dinamo, a anunţat că fundaşul Kennedy Boateng nu va continua la formaţia din Ştefan cel Mare. Boateng nu a acceptat prelungirea contractului şi urmează să plece de la echipă în vară.

Această veste a venit înaintea meciului pe care Dinamo îl va disputa împotriva celor de la Universitatea Craiova. La conferinţa de presă, Zeljko Kopic a oferit prima reacţie după ce a aflat această veste.

Zeljko Kopic, despre vestea că Boateng va pleca de la Dinamo: “Încerc mereu să înţeleg şi poziţia jucătorului”

Antrenorul croat a declarat că poate înţelege dorinţa jucătorului de a merge la mai bine, ţinând cont că oferta primită este mult mai mare din punct de vedere financiar. Kopic a vorbit şi despre importanţa lui Boateng, dar şi despre faptul că vrea să păstreze cei mai buni jucători, dar acceptă această situaţie:

“Dacă vorbim despre Boa, nu putem controla totul, dar clubul face multe lucruri bune. Știm că nu suntem echipa perfectă, că nu avem toate pozițiile acoperite, cu toții știm asta, dar cred cu tărie că acest club merită respect, pentru ce încercăm cu toții să facem.

Am vorbit cu Boa și impresarul lui în Turcia, apoi au vorbit directorul sportiv și președintele. Încerc mereu să înțeleg și poziția jucătorului. Are 29 de ani, contează și partea financiară, trebuie să ai grijă de tine. Ca antrenor, vrei mereu să păstrezi cei mai buni jucători.

Contează și compatibilitatea dintre jucători, iar Boa este foarte important aici. Caracterul lui, mentalitatea, felul în care se antrenează… Sunt lucruri pe care le apreciem cu toții, dar trebuie să fim pregătiți pentru orice. Dinamo este mai mare decât orice antrenor, orice jucător. Viața va merge mai departe”, a spus tehnicianul lui Dinamo la conferința de presă.

Chiar şi în acest condiţii, fundaşul din Togo vrea să câştige titlul cu Dinamo în acest sezon:

“Suntem o echipă bună, avem tot ce ne trebuie pentru a ne lupta la titlu. Nu aş fi surprins dacă reuşim să câştigăm campionatul”, a declarat Kennedy Boateng pentru digisport.ro după Farul – Dinamo 2-3.

  • 1,2 milioane de euro este cota de piaţă a lui Kennedy Boateng, potrivit transfermarkt.com
