Radu Petrescu, ameninţat cu moartea după ce a anulat incredibil un gol! Decizia radicală a arbitrului - Antena Sport

Arbitrul Radu Petrescu (43 de ani) a primit ameninţări cu moartea după meciul de coşmar Petrolul – FC Argeş 2-1, în care a anulat un gol perfect valabil al piteştenilor.
Radu Petrescu a anunţat Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) de ameninţările cu moartea pe care le-a primit.
Radu Petrescu, ameninţat cu moartea
Potrivit gsp.ro, Radu Petrescu urmează să decidă dacă va depune sau nu plângere la poliţie. Până atunci, Radu Petrescu a luat o altă decizie, una radicală: şi-a închis conturile de pe reţelele de socializare.
Surse citate de publicaţia de mai sus au declarat că „suspendarea lui Radu Petrescu va fi una extrem de mare”, informând, totodată, că centralul „a primit amenințări cu moartea în ultimele ore”.
Ameninţarea cu moartea este faptă penală. Potrivit Codului Penal, ameninţarea cu moartea se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
Arbitrul a ieşit de pe reţelele sociale după scandalul legat de golul anulat
Radu Petrescu a anulat un gol perfect valabil în meciul Petrolul – Argeş 2-1, în minutul 86, la scorul de 1-1. Ulterior, ploieştenii aveau să obţină victoria, atunci când Andre Dumitrescu a înscris, în minutul 88, golul victoriei. A fost primul gol al lui Andres Dumitrescu pentru Petrolul, el marcând cu o torpilă, din careu.
CCA a emis un comunicat după scandalul generat de decizia inexplicabilă a lui Radu Petrescu. CCA a transmis că golul piteştenilor trebuia validat.
“Comisia Centrală a Arbitrilor a analizat faza controversată petrecută în minutul 86 al partidei dintre Petrolul și FC Argeș, disputată vineri, 13 februarie.
În urma examinării imaginilor video și a discuțiilor purtate cu oficialii jocului, s-a stabilit că decizia luată în minutul 86 al meciului a fost eronată. Nu a existat poziție de ofsaid și nici fault în atac, astfel că golul ar fi trebuit să fie validat.
Din păcate, conform protocolului VAR, intervenția arbitrajului video nu a mai fost posibilă, întrucât fluierul arbitrului a fost auzit înainte ca mingea să intre în poartă, fapt ce a eliminat posibilitatea revizuirii și corectării deciziei.
Comisia Centrală a Arbitrilor recunoaște impactul semnificativ pe care astfel de erori îl pot avea asupra desfășurării și rezultatului unei partide. În consecință, arbitrul va suporta măsurile care se impun în urma acestei greșeli majore.
Totodată, CCA își reafirmă sprijinul față de arbitri și înțelege complexitatea deciziilor luate în timp real, însă subliniază angajamentul ferm pentru menținerea celor mai înalte standarde de arbitraj. Comisia rămâne dedicată principiilor de corectitudine, transparență și îmbunătățire continuă”, a transmis CCA.
