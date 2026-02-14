Radu Petrescu, ameninţat cu moartea după ce a anulat incredibil un gol! Decizia radicală a arbitrului - Antena Sport

Arbitrul Radu Petrescu (43 de ani) a primit ameninţări cu moartea după meciul de coşmar Petrolul – FC Argeş 2-1, în care a anulat un gol perfect valabil al piteştenilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Radu Petrescu a anunţat Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) de ameninţările cu moartea pe care le-a primit.

Radu Petrescu, ameninţat cu moartea

Potrivit gsp.ro, Radu Petrescu urmează să decidă dacă va depune sau nu plângere la poliţie. Până atunci, Radu Petrescu a luat o altă decizie, una radicală: şi-a închis conturile de pe reţelele de socializare.

Surse citate de publicaţia de mai sus au declarat că „suspendarea lui Radu Petrescu va fi una extrem de mare”, informând, totodată, că centralul „a primit amenințări cu moartea în ultimele ore”.

Ameninţarea cu moartea este faptă penală. Potrivit Codului Penal, ameninţarea cu moartea se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.