Comunicatul dur emis de FC Argeş după gafa uimitoare comisă de Radu Petrescu în meciul cu Petrolul - Antena Sport

Cerem conducerii Federaţiei Române de Fotbal să intervină direct pentru a stopa acest fenomen. Numărul erorilor grave a depăşit orice limită a suportabilului, iar FRF are obligaţia să supervizeze CCA şi să impună sancţiuni exemplare acolo unde CCA a eşuat lamentabil.

Nu ne mai încălzesc scuzele sterile şi nici analizele tardive care constată vicierea rezultatului, dar nu ne returnează punctele. În situaţia în care FC Argeş va rata calificarea în Play-Off la finalul sezonului regular din cauza acestei vicieri de rezultat, clubul nostru se va îndrepta pe cale legală, în instanţele civile şi sportive, direct împotriva arbitrului Radu Petrescu şi a Comisiei Centrale a Arbitrilor.

Nu vom ezita să solicităm, cu titlu de daune-interese, suma exactă reprezentând diferenţa financiară dintre locul de Play-Off pe care ne puteam clasa cu această victorie şi poziţia pe care o vom ocupa în clasament la finalul sezonului regular. Erorile voastre au un cost, iar FC Argeş nu este dispusă să plătească pentru incompetenţa sau rea-voinţa altora. Vom imputa inclusiv prejudiciile grave de imagine aduse brandului nostru prin aceste decizii, dar şi prejudiciile aduse jucătorilor, staff-ului şi tuturor celor implicaţi în activitatea sportivă a clubului.

Rapiditatea cu care Comisia a admis greşeala flagrantă confirmă proporţiile dezastrului: este, probabil, cea mai mare eroare de arbitraj din istoria modernă a Superligii. În faţa unei asemenea evidenţe, jumătăţile de măsură sunt inutile. Cerem excluderea arbitrului Radu Petrescu şi a tuturor celor vinovaţi de la acest meci. Doar o astfel de decizie radicală poate spăla ruşinea acestei partide şi poate dovedi că în fotbalul românesc mai există onoare. Dacă cineva crede că ne poate scoate din joc prin decizii nedrepte, se înşală amarnic. VOM LUPTA PÂNĂ LA CAPĂT!”, anunţă clubul argeşean.

Scandal uriaş după Petrolul – FC Argeş 2-1

Petrolul a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, FC Argeş, în etapa a 27-a din Liga 1. Arbitrul Radu Petrescu a anulat un gol al oaspeţilor, în minutul 86, când Micovschi marcase, din lovitură liberă, însă centralul fluierase înainte ca mingea să intre în poartă.

După meci, Dănuţ Coman, preşedintele FC Argeş, a fost vehement împotriva arbitrului Radu Petrescu, acuzându-l că a viciat rezultatul meciului.

Comisia Centrală a Arbitrilor anunţă că a analizat faza controversată petrecută în minutul 86 al partidei dintre Petrolul şi FC Argeş, de vineri, din Lig 1, şi a ajuns la concluzia că golul oaspeţilor nu ar fi trebuit să fie anulat.