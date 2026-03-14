Rapid – Dinamo 3-2. Giuleștenii urcă pe primul loc în play-off! Succes uriaș pentru echipa lui Costel Gâlcă

Min. 62: Ce ocazie pentru Rapid! Alex Dobre trimite din poziție ideală în brațele lui Epassy.

Min. 47: GOL! Cătălin Cîrjan punctează pentru gruparea alb-roșie cu un șut cu piciorul stâng.

Min. 46: Start în repriza a doua!

Final de primă repriză!

Min. 38: GOL! Grameni restabilește egalitatea cu un șut perfect din afara careului.

Min. 26: Intrare dură a lui Armstrong asupra lui Vulturar. Scoțianul a primit doar cartonaș galben.

Min. 17: Alex Pop a luat o acțiune pe cont propriu și a finalizat cu un șut peste poarta apărată de Aioani.

Min. 14: Fază fixă superb executată de Rapid. Petrila i-a centrat perfect lui Pașcanu, dar fundașul a trimis deficitar cu capul.

Min. 9: GOL! Dinamo deschide scorul pe Giulești, după reușita lui Armstrong, care înscrie din penalty.

Min. 5: O primă ocazie de gol pentru formația oaspete. Aioani intervine și reține balonul în doi timpi

Min. 1: Start de meci pe Giulești! Atmosferă fantastică în casa alb-vișinie!

Rapid (4-3-3) : Aioani – Onea, Pașcanu, Kramer, Borza – Moruțan, Vulturar, Grameni – Dobre, Paraschiv, Petrila. Rezerve : Iliev, Ciobotariu, Bolgado, Manea, K. Keita, Christensen, Hromada, G. Gheorghe, A. Șucu, Talisson, Hazrollaj, Koljic. Antrenor : Costel Gâlcă

Dinamo (4-3-3): Epassy – Sivis, Duțu, Stoinov, Opruț – Soro, Gnahore, Cîrjan – Musi, Pop, Armstrong. Rezerve: Roșca, Din Licaciu, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Ikoko, Țicu, N'Giuwu. Antrenor: Zeljko Kopic

Rapid a intrat în play-off de pe locul secund, cu 28 de puncte. Dinamo ocupa locul cinci după înjumătățirea punctelor, fiind la două puncte distanță de rivalii giuleșteni.

Rapid a câștigat ambele dueluri disputate cu Dinamo în acest sezon. În tur, în deplasare, giuleștenii s-au impus cu 2-0, iar returul a fost câștigat cu 2-1.

Dinamo nu a mai câștigat în Giulești de 11 ani și jumătate. Concret, „câinii” se impuneau ultima dată pe terenul celor de la Rapid în septembrie 2014, scor 3-0, golurile fiind marcate de Andrei Cordoș, Marius Alexe și Ștefan Bărboianu. În acel meci, dinamoviștii au evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 6, după eliminarea lui Ionuț Nedelcearu.

Rapid este neînvinsă în fața lui Dinamo de 11 meciuri. Giuleștenii au câștigat ultimele trei meciuri, precedentele două terminându-se la egalitate, scor 1-1, respectiv 0-0.

Echipele probabile:

Rapid (4-3-3): Aioani – Onea, Pașcanu, Bolgado, Borza – Moruțan, Vulturar, Grameni – Dobre, Paraschiv, Petrila

Rezerve: Briciu, Iliev – Manea, Ciobotariu, Talisson, Christensen, Koljic, Hromada, G. Gheorghe, Hazrollaj, Kramer

Absenți: Burmaz, Sălceanu (accidentați)

Antrenor: Costel Gâlcă

Dinamo (4-3-3): Epassy – Sivis, Duțu, Stoinov, Opruț – Cr. Mihai, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Soro, Musi

Rezerve: Roșca, Din-Licaciu – Ikoko, Mazilu, Milanov, Tarbă, Toader, Țicu, N’Giuwu

Absenți: Mărginean, Boateng (incerți, o decizie privindu-i pe cei doi se va lua în ziua meciului), Karamoko, Bordușanu (accidentați), Pușcaș (nepregătit)

Antrenor: Zeljko Kopic