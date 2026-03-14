Rapid – Dinamo 3-2. Giuleștenii urcă pe primul loc în play-off! Succes uriaș pentru echipa lui Costel Gâlcă

Rapid București a obținut un succes uriaș în prima etapă de play-off, reușind să se impună cu scorul de 3-2 în fața rivalei Dinamo, într-un meci spectaculos pe Giulești.
Formația antrenată de Costel Gâlcă a profitat din plin de eșecul suferit de Universitatea Craiova și a urcat pe prima poziție în clasamentul din play-off.
Rapid – Dinamo 3-2
Final de meci!
Min. 90+6: Intervenție bună a lui Aioani în prelungirile partidei.
Min. 90+3: Cartonaș roșu Dinamo! Matteo Duțu este eliminat de Istvan Kovacs, după ce l-a lovit pe Borza cu cotul.
Min. 85: GOOOOOL! Rapid trece pentru prima oară în această seară la conducerea jocului, după golul lui Vulturar.
Min. 67: GOL! Claudiu Petrila restabilește egalitatea cu o super-execuție în poarta lui Epassy.
Min. 63: Încă o șansă de gol pentru gazde. Claudiu Petrila driblează în interior și trage la colțul lung, dar pe lângă poartă.
Min. 62: Ce ocazie pentru Rapid! Alex Dobre trimite din poziție ideală în brațele lui Epassy.
Min. 47: GOL! Cătălin Cîrjan punctează pentru gruparea alb-roșie cu un șut cu piciorul stâng.
Min. 46: Start în repriza a doua!
Final de primă repriză!
Min. 38: GOL! Grameni restabilește egalitatea cu un șut perfect din afara careului.
Min. 26: Intrare dură a lui Armstrong asupra lui Vulturar. Scoțianul a primit doar cartonaș galben.
Min. 17: Alex Pop a luat o acțiune pe cont propriu și a finalizat cu un șut peste poarta apărată de Aioani.
Min. 14: Fază fixă superb executată de Rapid. Petrila i-a centrat perfect lui Pașcanu, dar fundașul a trimis deficitar cu capul.
Min. 9: GOL! Dinamo deschide scorul pe Giulești, după reușita lui Armstrong, care înscrie din penalty.
Min. 5: O primă ocazie de gol pentru formația oaspete. Aioani intervine și reține balonul în doi timpi
Min. 1: Start de meci pe Giulești! Atmosferă fantastică în casa alb-vișinie!
- Rapid (4-3-3): Aioani – Onea, Pașcanu, Kramer, Borza – Moruțan, Vulturar, Grameni – Dobre, Paraschiv, Petrila. Rezerve: Iliev, Ciobotariu, Bolgado, Manea, K. Keita, Christensen, Hromada, G. Gheorghe, A. Șucu, Talisson, Hazrollaj, Koljic. Antrenor: Costel Gâlcă
- Dinamo (4-3-3): Epassy – Sivis, Duțu, Stoinov, Opruț – Soro, Gnahore, Cîrjan – Musi, Pop, Armstrong. Rezerve: Roșca, Din Licaciu, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Ikoko, Țicu, N’Giuwu. Antrenor: Zeljko Kopic
Rapid a intrat în play-off de pe locul secund, cu 28 de puncte. Dinamo ocupa locul cinci după înjumătățirea punctelor, fiind la două puncte distanță de rivalii giuleșteni.
Rapid a câștigat ambele dueluri disputate cu Dinamo în acest sezon. În tur, în deplasare, giuleștenii s-au impus cu 2-0, iar returul a fost câștigat cu 2-1.
Dinamo nu a mai câștigat în Giulești de 11 ani și jumătate. Concret, „câinii” se impuneau ultima dată pe terenul celor de la Rapid în septembrie 2014, scor 3-0, golurile fiind marcate de Andrei Cordoș, Marius Alexe și Ștefan Bărboianu. În acel meci, dinamoviștii au evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 6, după eliminarea lui Ionuț Nedelcearu.
Rapid este neînvinsă în fața lui Dinamo de 11 meciuri. Giuleștenii au câștigat ultimele trei meciuri, precedentele două terminându-se la egalitate, scor 1-1, respectiv 0-0.
Echipele probabile:
Rapid (4-3-3): Aioani – Onea, Pașcanu, Bolgado, Borza – Moruțan, Vulturar, Grameni – Dobre, Paraschiv, Petrila
Rezerve: Briciu, Iliev – Manea, Ciobotariu, Talisson, Christensen, Koljic, Hromada, G. Gheorghe, Hazrollaj, Kramer
Absenți: Burmaz, Sălceanu (accidentați)
Antrenor: Costel Gâlcă
Dinamo (4-3-3): Epassy – Sivis, Duțu, Stoinov, Opruț – Cr. Mihai, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Soro, Musi
Rezerve: Roșca, Din-Licaciu – Ikoko, Mazilu, Milanov, Tarbă, Toader, Țicu, N’Giuwu
Absenți: Mărginean, Boateng (incerți, o decizie privindu-i pe cei doi se va lua în ziua meciului), Karamoko, Bordușanu (accidentați), Pușcaș (nepregătit)
Antrenor: Zeljko Kopic
