Cătălin Cîrjan, apel către fanii lui Dinamo la o zi după victoria din derby-ul cu FCSB: "Aveţi încredere" - Antena Sport

Ce a spus Danny Armstrong după Dinamo – FCSB 4-3

Armstrong s-a declarat mândru de faptul că a reușit să marcheze 3 goluri în poarta FCSB-ului. Jucătorul lui Dinamo a explicat apoi că la primul penalty și-a ales un colț și a reușit să îl învingă pe Zima.

“E incredibil! Am început bine, am avut încredere. Am primit acel gol repede, dar am reacționat, un gol foarte frumos al lui Musi. Am condus 2-1, s-a făcut 2-2. Aveam nevoie de personalitate pentru a reveni în joc.

E cel mai bun sentiment pe care l-am avut în carieră, să o învingem pe FCSB, după o pauză de 4 ani.