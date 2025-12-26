„E un jucător valoros”. Sfat direct pentru Dennis Politic. De ce are nevoie pentru a se impune la FCSB - Antena Sport

Închide meniul
„E un jucător valoros”. Sfat direct pentru Dennis Politic. De ce are nevoie pentru a se impune la FCSB

Viviana Moraru Publicat: 26 decembrie 2025, 9:40

Dennis Politic, înaintea unui meci la FCSB/ Sport Pictures

Dennis Politic (25 de ani) a primit un sfat din partea lui Iosif Rotariu. Fostul internațional știe de ce are nevoie mijlocașul pentru a se impune la FCSB.  

Iosif Rotariu a declarat că Dennis Politic are nevoie să i se ofere mai multă încredere la FCSB. Acesta a subliniat că după transferul la o nouă echipă, fiecare jucător are nevoie de timp pentru a se acomoda și a-și impune stilul de joc. 

Sfat direct pentru Dennis Politic, pentru a se impune la FCSB 

Iosif Rotariu a subliniat faptul că Dennis Politic e un jucător valoros, amintind că mijlocașul și-a făcut junioratul în străinătate, trecând chiar și pe la Manchester United. Fostul internațional susține că în cazul în care va primi încredere la FCSB, mijlocașul se poate impune. 

„Dacă i se dă mai multă încredere, e un jucător valoros. La un jucător de fotbal, când vine la o echipă nouă, indiferent care ar fi ea, trebuie să îi dai puțin timp de acomodare, cu stilul de joc, cu atmosfera. Cred că n-a avut timp Dennis Politic. 

Are junioratul făcut în străinătate, a arătat foarte bine la Dinamo, nu poate să aibă o astfel de cădere într-o perioadă atât de scurtă. Cred că nu i s-a dat timp. Eu cred că dacă i se dă mai multă încredere, e un jucător valoros”, a declarat Iosif Rotariu, conform sport.ro. 

Dennis Politic, cotat la suma de 1,2 milioane de euro, a bifat 22 de meciuri la FCSB, în acest sezon, în majoritatea fiind însă rezervă. Mijlocașul a reușit să marcheze trei goluri, unul în meciul de campionat cu Hermannstadt, unul în Supercupa cu CFR Cluj și unul în returul cu Drita din preliminariile Europa League. 

