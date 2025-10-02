Cătălin Cîrjan are planuri mari la Dinamo: "Îmi doresc să trag echipa după mine". Ce a spus despre placare - Antena Sport

Cătălin Cîrjan este unul dintre cei mai importanţi jucători de la Dinamo în acest sezon. Tânărul de 22 de ani are planuri mari alături de formaţia din Ştefan cel Mare şi visează să câştige un trofeu alături de “câini”.

Cîrjan speră să dea lovitura anul acesta şi să dea tot ce are mai bun. Fostul jucător al lui Arsenal îşi ia în serios rolul de căpitan şi spune că vrea să tragă echipa după el, fiind conştient de responsabilitatea pe care o are.

Cătălin Cîrjan vrea să câştige un trofeu cu Dinamo: “Știu ce responsabilitate am pentru că sunt căpitanul echipei”

“Îmi doresc să fie anul meu, să dau tot ce am mai bun pentru Dinamo. Știu ce responsabilitate am pentru că sunt căpitanul echipei. Îmi doresc să trag echipa după mine, să arăt din ce în ce mai bine și îmi doresc să câștig un trofeu cu Dinamo anul acesta.

Gândul meu în acest moment este doar la Dinamo. Nu mă gândesc la o plecare. Anul trecut m-am bucurat foarte mult de sezonul pe care l-am avut”, a declarat Cătălin Cîrjan.

De asemenea, Cătălin Cîrjan nu se gândeşte la nimic altceva în acest moment în afară de Dinamo şi spune că se poate gândi la o plecare numai în cazul în care va reuşi să câştige ceva alături de echipa pregătită de Zeljko Kopic: