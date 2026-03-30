Cătălin Cîrjan refuză să se opereze! Afecțiunea de care suferă căpitanul lui Dinamo și de ce amână intervenția

Cătălin Cîrjan este unul dintre cei mai importanți jucători de la Dinamo București, fiind și căpitanul formației antrenate de Zeljko Kopic. Fotbalistul cu cinci goluri și cinci pase decisive în campionat amână o intervenție chirurgicală pentru a ajuta echipa în acest play-off.

Acesta ar putea lipsi o perioadă îndelungată de pe gazon dacă ar lua decizia să se opereze, problema fiind una care îi afectează inclusiv respirația.

Potrivit prosport.ro, fotbalistul „câinilor” amână o intervenție chirurgicală importantă pentru a putea să ajute echipa în acest final de sezon. Sursa citată menționează că jucătorul se confruntă cu hipertrofia cornetelor nazale, lucru care îi îngreunează respirația, mai ales la efort ridicat.

Operația ar putea duce către o absență cuprinsă între 3 și 6 săptămâni, ceea ce ar fi o lovitură grea pentru Dinamo, care joacă pentru prezența în cupele europene în acest final de sezon.