Home | Fotbal | Liga 1 | Cătălin Cîrjan refuză să se opereze! Afecțiunea de care suferă căpitanul lui Dinamo și de ce amână intervenția

Cătălin Cîrjan refuză să se opereze! Afecțiunea de care suferă căpitanul lui Dinamo și de ce amână intervenția

Daniel Işvanca Publicat: 30 martie 2026, 16:32

Comentarii
Cătălin Cîrjan / SPORT PICTURES

Cătălin Cîrjan este unul dintre cei mai importanți jucători de la Dinamo București, fiind și căpitanul formației antrenate de Zeljko Kopic. Fotbalistul cu cinci goluri și cinci pase decisive în campionat amână o intervenție chirurgicală pentru a ajuta echipa în acest play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acesta ar putea lipsi o perioadă îndelungată de pe gazon dacă ar lua decizia să se opereze, problema fiind una care îi afectează inclusiv respirația.

Cătălin Cîrjan, sacrificiu pentru a juca în play-off

Cătălin Cîrjan este unul dintre titularii incontestabili ai lui Dinamo, evoluțiile sale fiind de cele mai multe ori decisive în jocul echipei antrenate de Zeljko Kopic.

Potrivit prosport.ro, fotbalistul „câinilor” amână o intervenție chirurgicală importantă pentru a putea să ajute echipa în acest final de sezon. Sursa citată menționează că jucătorul se confruntă cu hipertrofia cornetelor nazale, lucru care îi îngreunează respirația, mai ales la efort ridicat.

Operația ar putea duce către o absență cuprinsă între 3 și 6 săptămâni, ceea ce ar fi o lovitură grea pentru Dinamo, care joacă pentru prezența în cupele europene în acest final de sezon.

Reclamă
Reclamă

La finalul meciului contra Universității Craiova, Cîrjan a resimțit amețeli, iar sursa acestor probleme vin de la acea afecțiune de care suferă și a cărei operație o tot amână.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Ce pronostic dai pentru meciul dintre Slovacia şi România?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
