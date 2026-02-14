Filipe Coelho, semnal de alarmă înainte de jocul cu FCSB: „Trebuie să respectăm asta”. Ce decizie a luat pentru jucători - Antena Sport

Universitatea Craiova – FCSB este meciul rundei cu numărul 27 din Liga 1, partida având o importanță deosebită pentru FCSB, care continuă cursa pentru un loc de play-off.
La conferința de presă dinaintea disputei, Filipe Coelho a lansat un semnal de alarmă pentru jucătorii săi, explicând că în ciuda poziției din clasament, gruparea roș-albastră este campioana României.
Filipe Coelho le-a dat liber jucătorilor de Valentine’s Day
La câteva zile după ce a eliminat-o pe FCSB din Cupa României, Universitatea Craiova primește iarăși vizita campioanei pe teren propriu, în etapa cu numărul 27 din Liga 1.
Oltenii vor să rămâne lideri și după această rundă, în timp ce gruparea antrenată de Elias Charalambous are nevoie disperată de o victorie, primul obiectiv al sezonului fiind accederea în play-off.
La conferința de presă premergătoare partidei, Filipe Coelho a scos în evidență plusurile pe care le are formația roș-albastră și a transmis că le-a dat liber jucătorilor de Valentine’s Day, pentru a petrece timp cu familiile lor.
„Jucăm cu echipa campioană și trebuie să respectăm asta. Au un antrenor bun și jucători pe măsură, dar noi vom da totul, pentru că vrem victoria. Va conta foarte mult conexiunea dintre suporteri și jucători, pentru că știm că trebuie să fim la cel mai bun nivel al nostru pentru a câștiga cele trei puncte. Sper ca suporterii să fie lângă noi și în momentele grele. Nu au idee cât de mult muncesc acești băieți și cât își doresc să câștige.
Focusul este pe echipa mea și pe cele trei puncte pe care ni le dorim, nu ne gândim la nimic altceva. Mă aștept la un meci bun, care va fi foarte competitiv și am nevoie ca jucătorii să fie focusați și stăpâni pe ei. Oponenții sunt valoroși, dar avem ambiție să câștigăm cele trei puncte”.
„Trebuie să demonstrăm că nu contează oponentul”
„Când lucrăm ca o echipă, trebuie să demonstrăm că nu contează oponentul sau poziția din clasament. Când jucăm ca o echipă, trebuie să demonstrăm tuturor că putem învinge. Asta e mentalitatea pe care o avem. Chiar dacă câștigăm, dacă pierdem, trebuie să ne menținem mentalitatea puternică.
Să fiu sincer, nu am vorbit cu băieții legat de Valentine’s Day. După antrenamentul de dimineață, ei au putut merge acasă și își pot petrece după masa cu familiile lor. Asta e foarte important pentru mine, să fie fericiți și în viața personală, nu doar prin prisma fotbalului”, a declarat Filipe Coelho.
