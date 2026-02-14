Filipe Coelho, semnal de alarmă înainte de jocul cu FCSB: „Trebuie să respectăm asta”. Ce decizie a luat pentru jucători - Antena Sport

Universitatea Craiova – FCSB este meciul rundei cu numărul 27 din Liga 1, partida având o importanță deosebită pentru FCSB, care continuă cursa pentru un loc de play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La conferința de presă dinaintea disputei, Filipe Coelho a lansat un semnal de alarmă pentru jucătorii săi, explicând că în ciuda poziției din clasament, gruparea roș-albastră este campioana României.

Filipe Coelho le-a dat liber jucătorilor de Valentine’s Day

La câteva zile după ce a eliminat-o pe FCSB din Cupa României, Universitatea Craiova primește iarăși vizita campioanei pe teren propriu, în etapa cu numărul 27 din Liga 1.

Oltenii vor să rămâne lideri și după această rundă, în timp ce gruparea antrenată de Elias Charalambous are nevoie disperată de o victorie, primul obiectiv al sezonului fiind accederea în play-off.

La conferința de presă premergătoare partidei, Filipe Coelho a scos în evidență plusurile pe care le are formația roș-albastră și a transmis că le-a dat liber jucătorilor de Valentine’s Day, pentru a petrece timp cu familiile lor.