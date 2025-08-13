Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mirel Rădoi, semnal de alarmă înaintea returului cu Spartak Trnava: "Am face o mare greșeală!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Mirel Rădoi, semnal de alarmă înaintea returului cu Spartak Trnava: “Am face o mare greșeală!”

Mirel Rădoi, semnal de alarmă înaintea returului cu Spartak Trnava: “Am face o mare greșeală!”

Alex Ioniță Publicat: 13 august 2025, 20:30

Comentarii
Mirel Rădoi, semnal de alarmă înaintea returului cu Spartak Trnava: Am face o mare greșeală!

FOTO: Universitatea Craiova

Mirel Rădoi a susținut conferința de presă premergătoare partidei Spartak Trnava – Universitatea Craiova. În cadrul acesteia, antrenorul oltenilor a tras un semnal de alarmă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În manșa tur a „dublei” din preliminariile Conference League, Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 3-0. Astfel, echipa din Bănie pleacă cu prima șansă la calificarea în play-off-ul competiției.

Mirel Rădoi a tras un semnal de alarmă înaintea returului cu Spartak Trnava

Totuși, Mirel Rădoi a făcut apel la calm și a spus că Universitatea Craiova nu a trecut încă în următoarea fază a competiției. Acesta a amitit că elevii săi au avut probleme la ultimul meci din campionat și a dat de înțeles că duelul cu Trnava va fi unul dificil.

„Am face o mare greșeală să considerăm că suntem calificați. Am avut probleme în ultimul meci de campionat. Va fi o atmosferă incendiară. Ne pot surprinde printr-un pressing agresiv și cu mai mulți jucători în jumătatea noastră, dar suntem pregătiți. Am spus că am câștigat prima repriză, mai avem una.

Nu prea mă tem în fotbal, dar gândul te poate duce la prima etapă când am fost egalați de la 3-0. Dacă vom intra relaxați, le vom face meciul mai ușor adversarilor. Băieții au arătat că sunt motivați, dar e inevitabil, nu poți să te gândești că ai asemenea avantaj. Va trebui să găsim câteva lucruri care să nu aibă legătură cu rezultatul, să ne motivăm într-un alt fel.

Reclamă
Reclamă

Avem mici probleme de oboseală și câteva contuzii după meciul cu Hermannstadt. Vom vedea mâine, cât mai aproape de ora partidei, ce putem băga în teren. Am stabilit sistemul de joc, cum ne apărăm, cum facem pressing, cum inițiem de la portar. Mai am doar câteva semne de întrebare pentru mâine.

Eu nu am auzit pe nimeni să vorbească despre Istanbul Başakşehir. Dacă aș auzi asta, nu ar juca mâine! Asta ar însemna lipsă de profesionalism și lipsă de fair-play față de Spartak Trnava. Trnava e un adversar foarte bine organizat, ne așteptăm la o altfel de abordare din partea lor”, a declarat antrenorul.

Spartak Trnava – Universitatea Craiova se va juca joi, de la ora 21:30. Partida din turul 3 al preliminariilor Conference League va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Cine primeşte bursă în 2025-2026: Cele de merit, rezervate pentru primii 15% din elevii clasei. Cât e valoareaCine primeşte bursă în 2025-2026: Cele de merit, rezervate pentru primii 15% din elevii clasei. Cât e valoarea
Reclamă

Decizie importantă a lui Mirel Rădoi! Jucătorul care tocmai a plecat de la Craiova

Mirel Rădoi a mai renunţat la un jucător. Decizia a venit după victoria împotriva celor de la Hermannstadt, scor 1-0. Antrenorul oltenilor a renunțat la internaţionalul din Guineea Ecuatorială, Basilio Ndong. Asta pentru că cei de la Universitatea Craiova au deja doi oameni pe postul de fundaş stânga.

Mirel Rădoi îi are la dispoziţie pe acest post pe Nicuşor Bancu şi pe nou venitul de la Sepsi, Florin Ştefan. Astfel, s-a renunţat la Basilio Ndong.

Decizia a fost luată de Mirel Rădoi chiar înaintea returului cu Spartak Trnava, din turul 3 preliminar al Conference League. Se pare că jcuătorul negociază deja cu o echipă din Azerbaidjan, conform fanatik.ro. Ndong nu mai intră în planurile lui Mirel Rădoi după ce Florin Ştefan a semnat şi el cu oltenii. Astfel, iar cele două părți au decis să rezilieze, de comun acord, contractul.

Fundașul stânga a ajuns în România în 2023. Oltenii au plătit atunci 200.000 de euro norvegienilor de la Start pentru transferul său. Totuși, fotbalistul din Guineea Ecuatorială nu a reușit niciodată să se impună ca titular la echipa craioveană. În acest moment, dite-urile de specialitate îl evaluează pe Ndong la 400.000 de euro. În carieră a mai jucat pentru echipe precum FC Shkupi sau KVC Westerlo. De asemenea, apărătorul stânga are nu mai puțin de 47 de selecții la naționala Guineei Ecuatoriale.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că iubita lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă
Observator
Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că iubita lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular vara și oferă o experiență unică turiștilor 
Fanatik.ro
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular vara și oferă o experiență unică turiștilor 
20:23
Elias Charalambous a făcut anunțul despre Darius Olaru înainte de FCSB – Drita
20:16
20 de milioane de euro pentru Dan Șucu! Genoa, lovitură în mercato
19:42
Elias Charalambous știe cum va aborda meciul dintre FCSB și Drita: “Să marcăm, nu să apărăm rezultatul”
19:37
Adrian Şut, mesaj de luptă înainte de Drita – FCSB: “Vrem să dăm tot ce avem mai bun!”
19:32
Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Cincinnati. Iga Swiatek i-a oprit parcursul lăudabil din SUA
19:23
Jucătorii de la PSG, mesaje după plecarea lui Gianluigi Donnarumma! Ce au scris pe rețelele de socializare
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 FotoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo 3 EXCLUSIV“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama” 4 Ilie Dumitrescu a răbufnit şi a intervenit în scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru: “Nu poţi să jigneşti” 5 Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare” 6 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB!
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”