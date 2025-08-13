Mirel Rădoi, semnal de alarmă înaintea returului cu Spartak Trnava: "Am face o mare greșeală!" - Antena Sport

Mirel Rădoi a susținut conferința de presă premergătoare partidei Spartak Trnava – Universitatea Craiova. În cadrul acesteia, antrenorul oltenilor a tras un semnal de alarmă.

În manșa tur a „dublei” din preliminariile Conference League, Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 3-0. Astfel, echipa din Bănie pleacă cu prima șansă la calificarea în play-off-ul competiției.

Mirel Rădoi a tras un semnal de alarmă înaintea returului cu Spartak Trnava

Totuși, Mirel Rădoi a făcut apel la calm și a spus că Universitatea Craiova nu a trecut încă în următoarea fază a competiției. Acesta a amitit că elevii săi au avut probleme la ultimul meci din campionat și a dat de înțeles că duelul cu Trnava va fi unul dificil.

„Am face o mare greșeală să considerăm că suntem calificați. Am avut probleme în ultimul meci de campionat. Va fi o atmosferă incendiară. Ne pot surprinde printr-un pressing agresiv și cu mai mulți jucători în jumătatea noastră, dar suntem pregătiți. Am spus că am câștigat prima repriză, mai avem una.

Nu prea mă tem în fotbal, dar gândul te poate duce la prima etapă când am fost egalați de la 3-0. Dacă vom intra relaxați, le vom face meciul mai ușor adversarilor. Băieții au arătat că sunt motivați, dar e inevitabil, nu poți să te gândești că ai asemenea avantaj. Va trebui să găsim câteva lucruri care să nu aibă legătură cu rezultatul, să ne motivăm într-un alt fel.