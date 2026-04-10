CCA și decizia neașteptată luată în cazul lui Istvan Kovacs, după erorile grave din Barcelona – Atletico Madrid

Universitatea Cluj – Universitatea Craiova este capul de afiș al etapei a patra din play-off-ul Ligii 1, confruntarea fiind una așteptată și de celelalte candidate la titlu.

Pentru acest joc, Comisia Centrală a Arbitrilor a luat decizia de a-l delega la centru pe nimeni altul decât Istvan Kovacs, aflat în centrul unui scandal uriaș, după prestația din Barcelona – Atletico Madrid.

Istvan Kovacs va fi prezent la Campionatul Mondial din această vară, însă centralul din Carei a fost implicat săptămâna aceasta într-un scandal uriaș, după prestația din Barcelona – Atletico Madrid, din UEFA Champions League.

Centralul român a avut câteva decizii aspru contestate de spanioli pe Camp Nou, iar presa din străinătate precizează că acesta ar putea fi chiar exclus din competițiile europene.

Comisia Centrală a Arbitrilor a luat o decizie neașteptată în cazul acestuia și l-a delegat să arbitreze partida din play-off, dintre Universitatea Cluj și Universitatea Craiova, anunță gsp.ro. Jocul este programat luni, pe Cluj Arena.