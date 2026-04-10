CCA și decizia neașteptată luată în cazul lui Istvan Kovacs, după erorile grave din Barcelona – Atletico Madrid

Daniel Işvanca Publicat: 10 aprilie 2026, 17:56 / Actualizat: 10 aprilie 2026, 20:33

Comentarii
Istvan Kovacs / Sportpictures

Universitatea Cluj – Universitatea Craiova este capul de afiș al etapei a patra din play-off-ul Ligii 1, confruntarea fiind una așteptată și de celelalte candidate la titlu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru acest joc, Comisia Centrală a Arbitrilor a luat decizia de a-l delega la centru pe nimeni altul decât Istvan Kovacs, aflat în centrul unui scandal uriaș, după prestația din Barcelona – Atletico Madrid.

Istvan Kovacs va arbitra U Cluj – Universitatea Craiova

Istvan Kovacs va fi prezent la Campionatul Mondial din această vară, însă centralul din Carei a fost implicat săptămâna aceasta într-un scandal uriaș, după prestația din Barcelona – Atletico Madrid, din UEFA Champions League.

Centralul român a avut câteva decizii aspru contestate de spanioli pe Camp Nou, iar presa din străinătate precizează că acesta ar putea fi chiar exclus din competițiile europene.

Comisia Centrală a Arbitrilor a luat o decizie neașteptată în cazul acestuia și l-a delegat să arbitreze partida din play-off, dintre Universitatea Cluj și Universitatea Craiova, anunță gsp.ro. Jocul este programat luni, pe Cluj Arena.

Reclamă
Reclamă

Istvan Kovacs, decizii proaste și în Rapid – Dinamo

Istvan Kovacs a mai arbitrat în play-off și partida dintre Rapid și Dinamo București, iar centralul a fost luat la țintă de oficialii „câinilor”, care au criticat decizia acestuia la un gol marcat de Claudiu Petrila, când nu a acordat fault în atac la Musi.

Kovacs a mai arbitrat-o pe U Cluj în acest sezon o singură dată, în etapa 4, la un egal cu Hermannstadt, scor 2-2. Pe olteni i-a arbitrat într-un eșec cu FCSB, scor 0-1, și într-o remiză cu Dinamo, 1-1, ambele meciuri în sezonul regular, pe Arena Națională.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
