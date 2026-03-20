FCSB – UTA Arad LIVE TEXT (19.00) Rădoi caută prima victorie, dar echipa e decimată. Echipele probabile

Sebastian Ujica Publicat: 20 martie 2026, 9:07

Mirel Rădoi, la FCSB

Al doilea mandat al lui Mirel Rădoi la FCSB a început cu „stângul”, doar egal în partida cu Metaloglobus. Primul test important însă vine în această seară, pe Arena Națională, în fața echipei de pe primul loc din play-out.

FCSB a câștigat cu 4-0 și 2-4 în sezonul regulat contra celor de la UTA, însă arădenii s-au impus categoric în partida pe care au avut-o în Cupa României, scor 3-0.

Echipele probabile

FCSB:
M. Popa – V. Crețu, Duarte, Dawa, Radunovic – Alhassan – Cisotti, Tănase, Olaru – Miculescu, Bîrligea

UTA ARAD:
Gorcea – Tutu, Poulolo, Benga, Alomerovic – Mino, Van Durmen – Abdallah, Roman, Tzionis – Coman

Rădoi, fără 5 jucători

FCSB nu se va putea baza pe 5 jucători la partida cu actualul lider din play-out. Graovac, Chiricheș, Ofri Arad și Ngezana sunt indisponibili.

„În afară de Graovac, care a suferit acea fractură (n.r. – de piramidă nazală) în timpul meciului cu Metaloglobus, mai avem Chiricheș, care este plecat pentru tratament.

În rest, problemele pe care le-am avut la partida trecută. Ofri, care nu va fi, Cercel cu Ngezana, care încep și fac antrenamente integrate cu echipa. Mari probleme nu avem pentru următoarea partidă.

În momentul de față, Sya (Ngezana) este spre bine. A făcut antrenamente separate, a făcut și cu noi trei antrenamente integrate până la sprint, chiar și o parte de viteză, dar nu tot ce înseamnă dinamică și intensitate în jocuri pe terenuri reduse.

De luni, marți încolo, va intra la antrenamente normale cu noi. Până acum nu a resimțit dureri. Vom vedea. Să sperăm că va fi așa până la final de sezon, chiar și după, ca să meargă la Campionatul Mondial” a spus Mirel Rădoi în conferința de presă de dinaintea meciului.

Mihalcea vrea locul 1 în play-out

UTA Arad este pe primul loc în play-out, cu 2 puncte peste FCSB

„Jucăm din nou cu FCSB, de data aceasta într-o altă competiţie aş putea să spun, într-un alt context. FCSB vine cu un nou antrenor, antrenor pe care eu l-am considerat şi îl consider unul dintre cei mai buni din Superliga.

Este un meci pentru locul 1 al play-out-ului şi în orice context şi conjunctură FCSB rămâne aceiaşi echipă cu jucători valoroşi, aflaţi în momentul de faţă într-o perioadă mai puţin bună a lor.

Mă refer la faptul că şi-au dorit foarte mult să ajungă în play-off şi nu au reuşit. Cred că există această dezamăgire, plus că şi schimbarea staff-ului tehnic a contat în a accentua această perioadă” a spus antrenorul celor de la UTA Arad.

FCSB a câștigat ambele meciuri din sezonul regulat

LPF a postat pe site-ul oficial mai multe statistici interesante despre duelul dintre FCSB și UTA din această seară.

Șapte victorii, patru remize și cinci înfrângeri este palmaresul înregistrat de roș-albaștri în acest sezon pe teren propriu.

7 februarie 2026, FK Csikszereda – UTA 2-0: a fost singura partidă pierdută de arădeni în precedentele opt deplasări din campionat, în rest patru succese și trei rezultate de egalitate.

26 de goluri au marcat bucureștenii în prima repriză, dintre care 10 până în minutul 15.

UTA este formația cu cele mai multe goluri înscrise cu capul – 13, dintre care cinci au fost reușite de Marius Coman.

18 goluri au încasat elevii lui Adrian Mihalcea din faze fixe, dintre care nouă în urma unor cornere.

De la revenirea arădenilor pe prima scenă din 2020, UTA și FCSB s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 12 ori, de nouă ori s-au impus bucureștenii, de două ori au câștigat oaspeții din această rundă, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

Ultima victorie bifată de arădeni în SuperLigă: 28 august 2023, UTA – FCSB 2-1.

Cea mai recentă dispută directă din campionat a avut loc pe 1 martie 2026, UTA – FCSB 2-4.

